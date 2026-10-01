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Holandski AZ Alkmar saopštio je da su gradske vlasti preporučile da utakmica protiv izraelskog kluba, zakazana za 15. oktobar, bude odigrana bez gostujućih navijača na stadionu.

Dodatne promene odnose se i na duel Hapoela sa belgijskim Union Sen Žiloazom, koji je trebalo da bude odigran 22. oktobra u Levenu. Gradonačelnik tog belgijskog grada odbio je da bude domaćin utakmice, pa će meč biti premešten u Nemačku, na stadion Fortune Diseldorf, i odigran pred praznim tribinama.

Belgijski klub je prošle nedelje saopštio da je pokušao da pronađe alternativnu lokaciju bližu Briselu, kako bi svojim navijačima olakšao putovanje, ali da to iz bezbednosnih razloga nije bilo moguće.

"Utakmica će, nažalost, morati da bude odigrana bez prisustva publike", navedeno je u saopštenju Uniona.

Izraelske reprezentacije i klubovi od oktobra 2023. godine domaće utakmice u evropskim takmičenjima igraju na neutralnim terenima iz bezbednosnih razloga, dok su gostovanja do sada retko bila podložna takvim merama.

AZ je naveo da poštuje odluku nadležnih organa i da mu je bezbednost navijača, zaposlenih, igrača i ostalih učesnika na prvom mestu.

U novembru 2024. godine, gostovanje Makabija iz Tel Aviva Ajaksu u Ligi Evrope bilo je praćeno nasilnim sukobima na ulicama Amsterdama.

Hapoel Ber Ševa takmiči se u Ligi Evrope nakon što je u avgustu ostao nadomak plasmana u Ligu šampiona. Izraelski klub je u revanšu poslednjeg kola kvalifikacija primio gol u sudijskoj nadoknadi protiv Sabahа, a potom izgubio posle produžetaka.

Hapoel domaće utakmice u Ligi Evropa igra u Bukureštu, a takmičenje je započeo remijem bez golova protiv zagrebačkog Dinama 16. septembra.

Preostala gostovanja izraelskog kluba u ligaškoj fazi su protiv Bešiktaša u Istanbulu 26. novembra i Bornmuta u Engleskoj 28. januara.

(Beta)