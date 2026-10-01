Slušaj vest

U Sportskom centru „Partizan-Teleoptik“ danas su počeli radovi na izgradnji novog internata FK Partizan, čime je nastavljen proces rekonstrukcije i unapređenja infrastrukture namenjene Omladinskoj školi crno-belih.

Prema novom projektu, koji će biti realizovan u fazama, prenamenom i rekonstrukcijom postojećeg objekta u prvoj fazi biće uređeno 20 novih apartmana za smeštaj 45 mladih fudbalera Partizana, uz prateće prostorije za zajednički boravak, učionice, trpezariju i druge sadržaje namenjene njihovom svakodnevnom životu, učenju i razvoju.

Radovi na izgradnji novog internata FK Partizan Foto: FK Partizan

 Početak radova na internatu predstavlja nastavak realizacije infrastrukturnih projekata koji su ranije najavljeni u okviru obnove Sportskog centra „Partizan-Teleoptik“. Nakon završetka radova na novom fudbalskom terenu i unapređenja postojeće infrastrukture, Klub ulazi u novu fazu projekta koja će značajno unaprediti kvalitet boravka mladih igrača i stvoriti još bolje uslove za rad Partizanove Omladinske škole.

Omladinska škola decenijama predstavlja jedan od najvažnijih temelja FK Partizan. Kroz nju su prošle generacije igrača koje su nosile crno-beli dres, nastupale za reprezentaciju i gradile karijere u najvećim evropskim ligama.

Kao jedna od najprepoznatljivijih fudbalskih akademija na Starom kontinentu, Partizanova škola ostaje jedno od ključnih strateških opredeljenja Kluba.

Ne propustiteFudbalSTIGLA KONTROLA, A PARTIZAN SPREMIO MILIONE! Humska prošla novi UEFA test!
PARTIZAN-GETAFE_15.JPG
FudbalČAKA TRAORE NAPUSTIO SRBIJU: Vesti iz Humske!
Čaka Traore
FudbalPARTIZAN OSTAO BEZ NAJBOLJEG IGRAČA! Novi veliki problem za crno-bele, ovo im nikako nije trebalo
Milan Vukotić na večitom derbiju
FudbalNOVI TEREN, STARI PROBLEMI: Partizan otvorio stadion sa tribinom u Zemunelu, a onda primio tri gola u porazu od ruske Rodine
FK Partizan, Rodina

00:17
Navijači Partizana odali počast generalu Ratku Mladiću Izvor: Kurir