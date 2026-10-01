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Erling Haland, zvezda norveškog fudbala, pokrenuo je preko svojih zastupnika sudski postupak protiv nacionalne avio-kompanije "Norvidžan er šatl" (Norwegian air shuttle).

Povod za tužbu je neovlašćena zloupotreba prepoznatljivog elementa izgleda i brenda slavnog fudbalera u svrhu promocije i prodaje avio-karata tokom nedavnog Svetskog prvenstva.

1/9 Vidi galeriju Erling Haland u dresu Norveške Foto: Evrim Aydin / AFP / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Predmet nesvakidašnjeg spora koji je ustalasao javnost u Skandinaviji odnosi se na marketinšku kampanju koju je kompanija lansirala na društvenim mrežama tokom leta.

Intelektualna svojina i pravo na korišćenje sopstvenog imidža u slučaju Erlinga Halanda se vode pod strogim standardima, pa je njegov pravni tim reagovao hitnom tužbom, nakon čega je sporni sadržaj morao biti uklonjen sa svih mreža.

Iz rukovodstva avio-kompanije ne kriju iznenađenje raspletom situacije, naglašavajući da im nije bila namera da naruše odnos sa prve dve zvezde tima.

– Kao i veći deo nacije, tokom leta smo bodrili reprezentaciju kroz nekoliko spontanih objava inspirisanih aktuelnim trendovima na društvenim mrežama. Žao nam je što je gest podrške sportistima rezultirao pravnim postupkom, ali se i dalje nadamo konstruktivnom dijalogu – izjavila je portparol kompanije Katarina Soli.

Prema informacijama lista VG, prvo zvanično ročište pred Sudom u Oslu zakazano je za 9. oktobar, kada će obe strane izneti svoje argumente.