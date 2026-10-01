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Nekoliko klubova već je angažovalo pravne timove kako bi ispitali mogućnost tužbi protiv aktuelnog šampiona Engleske, ukoliko ne uspe da obori odluku nezavisne komisije kojom je proglašen krivim za optužbe povezane sa ozbiljnim finansijskim nepravilnostima.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija sa finala FA kupa Foto: Daniel Weir/Sports Press / Zuma Press / Profimedia

Prema saznanjima Skaj Sporta, i pojedini igrači razmatraju sopstvene pravne zahteve, koji se odnose na bonuse koje nisu ostvarili zbog izostanka trofeja ili plasmana u evropska takmičenja.

U potencijalnim postupcima mogli bi da učestvuju i bivši treneri, koji bi mogli da traže nadoknadu izgubljene zarade.

Mančester siti negira sve optužbe, a očekuje se da će klub uložiti žalbu u predviđenom roku, koji ističe u petak.

Pravni sporovi mogli bi da traju godinama, a dalji razvoj situacije zavisiće pre svega od ishoda žalbenog postupka.

Prema procenama pravnih stručnjaka, proces bi mogao da se oduži i do 2027. godine ukoliko Siti ospori primenu novih pravila Premijer lige o ubrzanom vođenju disciplinskih postupaka.

Prema tim pravilima, žalbeni postupak trebalo bi da bude završen u roku od 12 nedelja, dok samo saslušanje ne bi smelo da traje duže od pet dana.

Međutim, pravni tim Mančester sitija mogao bi da ospori njihovu primenu, uz argument da je klub optužen 2023, a saslušanje održano 2024. godine, pre nego što su nova pravila uvrštena u pravilnik Premijer lige.

Pravni stručnjak kojeg je konsultovao Skaj Sport ocenio je da bi Siti imao snažne argumente u osporavanju retroaktivne primene novih pravila.

Izmene su uvedene kako bi klubovi, kada god je to moguće, bili kažnjeni u istoj sezoni u kojoj su utvrđeni prekršaji.