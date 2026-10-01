Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nezavisna komisija je u utorak proglasila Siti krivim po svim tačkama optužnice koje se odnose na kršenje finansijskih propisa Premijer lige u periodu od sezone 2009/10. do 2017/18.

Klub je u više navrata negirao krivicu i najavio da će do petka uložiti žalbu.

Siti je proglašen krivim za veštačko uvećavanje prihoda putem "lažnih" sponzorskih ugovora, uz pomoć vlasnika. Prema zaključcima komisije, Abu Dabi junajted grupa (ADUG), privatna investiciona kompanija u vlasništvu potpredsednika i zamenika premijera Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeika Mansura, dopunjavala je vrednost komercijalnih ugovora u okviru "prikrivene šeme finansiranja", u ukupnom iznosu od oko 830,69 miliona funti.

Liga šampiona Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia

Na taj način je, prema nalazima komisije, klubu omogućeno da deluje kao da ispunjava finansijske propise Premijer lige i UEFA.

Međutim, kako prenosi Bi Bi Si (BBC), pozivajući se na izvore, Mančester siti će pred žalbenim većem tvrditi da poseduje dokaze da je novac usmeren sponzorima dolazio od vlade Abu Dabija, a ne od ADUG-a.

Nezavisna komisija je takvo objašnjenje odbacila kao netačno i navela da je klub tu verziju događaja osmislio naknadno kako bi prikrio stvarne okolnosti navodne šeme prikrivenog finansiranja.

Mančester siti je saopštio da odluka komisije sadrži "jasne materijalne greške u pravu, principima i činjenicama" i da zbog toga nije pouzdana.

Mansur je član vladajuće porodice Abu Dabija i brat predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana. ADUG je preuzeo Mančester siti 2008. godine, a pravila Premijer lige dozvoljavaju da državni subjekti budu sponzori klubova.

Predsednik Mančester sitija Kaldun al Mubarak izjavio je u subotu da postoje "neoborivi dokazi" koji, prema njegovim rečima, potvrđuju stav kluba da nije kriv.

Istovremeno, glavni sponzor Sitija Etihad ervejz saopštio je da razmatra mogućnost pokretanja pravnog postupka protiv Premijer lige, navodeći da objavljivanje zaključaka komisije ima "štetne posledice", iako aviokompanija nije pomenuta u objavljenoj, redigovanoj verziji nalaza.

Državna aviokompanija Ujedinjenih Arapskih Emirata kategorički je odbacila bilo kakav zaključak ili navod da je ikada učestvovala u neprimerenim komercijalnim aranžmanima.

Etihad je u vlasništvu državnog investicionog fonda 'L'Imad', kojim predsedava prestolonaslednik Abu Dabija, sin predsednika UAE.

(Beta)