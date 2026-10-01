"Nekako je tih skoro 20 godina proletelo. Preplavljen sam emocijama. Imali smo toliko srećnih trenutaka zajedno, bilo je i loših. Bilo je i kritika, nekad previše, nekad zasluženih, nekad nezasluženih, ali hvala vam na svemu tome. Dobra kritika nekad može da bude korisna, da čoveku ukaže na greške koje ne vidi. Nekad ne možeš ni da priznaš da si pogrešio. Hvala vam svima. Čuvajte ove momke, pazite na njih i kada se prekine dobar niz. Daju sve od sebe i, iznad svega, vole Bosnu i Hercegovinu" rekao je Džeko, pa nastavio:

"Kako se približava utakmica, sve sam emotivniji, neki pritisak u grudima. Dečački osećaj. Bilo je emotivno, još uvek je. Reprezentacija sama po sebi je emocija, biće tih emocija i posle mog igranja za reprezentaciju, ali na neki drugi način kao navijač. Jednim delom i sa tim igračima s kojima još uvek igram i koji ostaju u reprezentaciji i koji će, sasvim sam siguran, nastaviti mojim stopama. To je nešto najlepše što se desilo u karijeri, siguran sam da će utakmica biti emotivna, mislim da će teško biti sakriti emocije pre i nakon utakmice, no kad krene susret, nakon prvog sudijskog zvižduka to sve staje. Nije ovo revijalna utakmica, u tih 90 minuta će glave biti na mestu.", zaključio je Džeko.