NEMAČKA PREGAZILA ORLOVE - PAUNOVIĆ POSLE DEBAKLA PORUČIO: Znamo dobro sa kim smo igrali - idemo dalje!
Fudbaleri Srbije poraženi su od Nemačke sa 0:2 (0:1) u meču trećeg kola Lige nacija.
Selektor Veljko Paunović analizirao je duel sa Nemcima.
"Radi se o jakoj reprezetntaciji, znamo dobro sa kim smo igrali. Pokušali smo da im se suprostavimo", rekao je Paunović za RTS i dodao:
"Na šutu treba da radimo. Odigrali smo tri utakmice sa vrhunskim reprezentacijama. Nastavljamo takmičenje u Ligi nacija, idemo dalje...", zaključio je Paunović.
Stao je selektor i pred kamere Arene Sport.
"Svakako da ne mogu da budem zadovoljan, niko ne može. Međutim, analiza, mislim da treba da nastavimo da radimo kao do sada, u istom pravcu. Ne mogu da kažem pre utakmice jednu, a posle utakmice drugu stvar. Izgubili smo, idemo dalje, iskreno nemam puno šta da kažem. Ponovile su se neke stvari iz prethodne utakmice. Probali smo da damo šansu mladim momcima, kada smo već videli da je bilo jako teško za nas da preokrenemo rezultat. Tako neke pozitivne stvari, ali ništa posebno nemam da kažem", rekao je Paunović.
U narednom kolu, koje je na programu u nedelju, Srbija u Ajndhovenu gostuje Holandiji, a Nemačka u Solunu igra protiv Grčke.