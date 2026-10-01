Srbija se nalazi na poslednjem mestu u grupi A2 posle tri kola
Fudbal
OVAKO SRBIJA STOJI NA TABELI U LIGI NACIJA: Ne piše nam se dobro
- Srbija je poslednja u grupi A2 Lige nacija posle poraza od Nemačke u Minhenu 2:0.
- Tim Veljka Paunovića ostao je bez bodova na polovini takmičenja, dok je Nemačka stigla do četvrtog boda.
- U drugom meču grupe Grčka i Holandija su igrale 2:2, pa Grci vode sa sedam, a Holandija ima pet bodova.
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Fudbalska reprezentacija Srbije nalazi se na poslednjem mestu u grupi A2 u Ligi nacija posle poraza od Nemačke u utakmici 3. kola.
Nemačka - Srbija, Liga nacija 1.10.2026 Foto: Profimedia, Tom Weller / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia
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Tim Veljka Paunovića je poražen u Minhenu sa 2:0, pa je ostao bez ijednog osvojenog boda na polovini takmičenja.
Nemačka je osvojila četvrti bod posle prve pobede, ali je ostala na trećoj poziciji.
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U drugoj utakmici grupe, Grčka i Holandija su odigrali 2:2 u Solunu, Grčki je prva sa sedam bodova, dok Holandija ima pet bodova.
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