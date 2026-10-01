Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije nalazi se na poslednjem mestu u grupi A2 u Ligi nacija posle poraza od Nemačke u utakmici 3. kola.

Nemačka - Srbija, Liga nacija 1.10.2026 Foto: Profimedia, Tom Weller / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Tim Veljka Paunovića je poražen u Minhenu sa 2:0, pa je ostao bez ijednog osvojenog boda na polovini takmičenja.

Nemačka je osvojila četvrti bod posle prve pobede, ali je ostala na trećoj poziciji.



Standings provided by Sofascore

U drugoj utakmici grupe, Grčka i Holandija su odigrali 2:2 u Solunu, Grčki je prva sa sedam bodova, dok Holandija ima pet bodova.

Ne propustiteFudbalNOVI ŠOK ZA ORLOVE! Virc ponovo pogodio, Srbija na kolenima u Nemačkoj!
Nemačka - Srbija
FudbalOVAKO JE NEMAČKA POVELA: Bunker Srbije nije izdržao u Minhenu
Fudbalska reprezentacija Srbije, Fudbalska reprezentacija Nemačke, Liga nacija
FudbalNEMAČKA DEMONSTRIRALA SILU PROTIV SRBIJE: "Orlovi" bez šanse u Minhenu!
Fudbalska reprezentacija Srbije, Fudbalska reprezentacija Nemačke, Liga nacija

00:26
Navijači Srbije Izvor: Kurir