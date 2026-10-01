Slušaj vest

Dembele, koji brani prošlogodišnju titulu, i Mbape, koji još nije osvojio prestižnu nagradu, smatraju se među kandidatima za ovogodišnje priznanje, koje će biti dodeljeno 26. oktobra u Londonu.

"Ne, ništa se nije dogodilo. Ne komentarišem sve te priče. Ne obazirem se na male rasprave na društvenim mrežama. Imam 29 godina i zaista ne razmišljam o tome", rekao je Dembele uoči utakmice Francuske protiv Italije u Ligi nacija.

Spekulacije o njihovom navodnom sukobu pojavile su se nakon intervjua koji je Mbape dao magazinu 'Frans fudbal'. Na pitanje da li je pre deset godina očekivao da će Dembele osvojiti Zlatnu loptu pre njega, Mbape je rekao da je "oduvek bio viđen kao izabrani", dok je Dembele "veoma dobro sustigao".

Dembele je naveo da je o tome razgovarao sa Mbapeom, ali samo zato što njih dvojica sede jedan pored drugog za stolom tokom okupljanja reprezentacije Francuske.

Mbape je ranije takođe odbacio priče o tenzijama između njih dvojice, rekavši da "ne misli da zaista postoji bilo kakav problem".

Foto: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Mbape će zbog povrede kolena propustiti utakmicu protiv Italije, pa će Dembele prvi put nositi kapitensku traku, kao jedan od vicekapitena koje je nedavno odredio selektor Zinedin Zidan.

"Velika je čast nositi kapitensku traku", rekao je Dembele, uz pohvale na račun Mbapea, najboljeg strelca u istoriji Francuske sa 67 golova.

"Postigao je ogroman broj golova. Kada je sa nama, veoma smo srećni jer donosi nešto posebno. Ali mi smo tim i svih 23 igrača su važni. Ne pobeđujemo zahvaljujući jednom, dvojici ili trojici igrača", dodao je Dembele.

(Beta)