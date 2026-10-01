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Iz toga razloga srpki trener Marko Nikolić doneo je zanimljivu odluku.

1/6 Vidi galeriju Marko Nikolić Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Naime Nikolić je odlučio da AEK ostane u Engleskoj između utakmica Lige šampiona sa Šahtjorom, zakazane za 14. oktobar u Londonu, i Mančester sitijem, sa kojim će se atinski klub sastati 20. oktobra na Etihadu.

Umesto povratka u Grčku, pa ponovnog putovanja na Ostrvo, stručni štab želi da šestodnevni period iskoristi za rad sa kompletnom ekipom, uz maksimalnu koncentraciju na ono što sledi u Evropi.

Dodatno nezadovoljstvo izazvala je činjenica da je utakmica sa Atromitosom u Superligi odložena, zbog čega su neki igrači računali na više slobodnog vremena.

Očekivali su da će moći da naprave pauzu od svakodnevnih obaveza i provedu nekoliko dana sa najbližima, ali je odluka trenera promenila takve planove.

Nikolić, međutim, smatra da je predstojeći raspored prilika koju AEK treba da iskoristi. Boravak u Engleskoj trebalo bi da omogući ekipi da izbegne naporna putovanja, održi kontinuitet treninga i što spremnije dočeka dva ozbiljna evropska izazova, ali i naredne utakmice koje je čekaju po povratku.