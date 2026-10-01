Slušaj vest

Iskusni napadač će protiv Švedske odigrati 152. utakmicu u dresu Bosne i Hercegovine, koja će ujedno biti njegova poslednja za nacionalni tim.

Džeko je tokom razgovora sa novinarima upitan da li bi mogao da promeni odluku i vrati se u reprezentaciju, poput Dušana Tadića, koji je nakon oproštaja nastavio da igra za Srbiju.

"Ne bih odlučio da ne mislim da je to to. Dušan se oprostio malo ranije, on je malo mlađi od mene, bilo je prostora da se vrati i da pomogne. Meni je to sasvim ok, ako on to misli i ako ga nacija treba to je sasvim legitimno, ne samo za Dušana, nego generalno za sve igrače koji se oproste", rekao je Džeko.

Ipak, 40-godišnji napadač jasno je poručio da nema nameru da promeni odluku.

"Ja sam malo stariji, nema tu prostora za nešto drugo. Kao što sam rekao, znam koliko sam dao i znam da je to moj maksimum i ono što je ovog momenta važno ostavljam ekipu u dobrom stanju, sa dobrim momcima. Oni su me nagovarali da ostanem, ali poštuju moju odluku, to su moja mlađa braća, meni je žao što ih ostavljam, ali ostavljam ih samo na terenu", kazao je Džeko.

Džeko je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitovao 2007. godine, a do sada je postigao čak 73 gola. Posle 152 nastupa, od nacionalnog tima će se oprostiti kao jedan od najiskusnijih i najefikasnijih igrača u istoriji reprezentacije.

Meč protiv Švedske tako će označiti kraj jedne velike reprezentativne karijere.