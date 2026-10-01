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U drugom meču grupe A2 u kojoj se nalazi Srbija, Grčka i Holandija su u Solunu odigrale nerešeno 2:2.

Domaća selekcija je mogla do vođstva u 13. minutu preko Hristosa Colisa, ali je gol poništen zbog ofsajda.

1/11 Vidi galeriju Nemačka - Srbija, Liga nacija 1.10.2026 Foto: Profimedia, Tom Weller / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Grčka je ipak u nastavku stigla do vođstva preko Fotisa Joanidisa u 23. minutu, da bi rezultat povećao Jorgos Masuras u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Holandija je smanjila golom Virdžila van Dajka u 59. minutu, a pogodak Denzela Damfrisa iz 65. minuta poništen je zbog ofsajda.

Gosti su ipak do boda došli u 89. minutu pogotkom Tidžanija Rejndersa.

Grčka na prvom mestu Grupe A2 ima sedam bodova, Holandija je druga sa pet bodova, Nemačka na trećem mestu ima četiri boda, dok je Srbija na poslednjem mestu bez bodova, uz gol-razliku 2:6.

U narednom kolu, koje je na programu u nedelju, Srbija u Ajndhovenu gostuje Holandiji, a Nemačka u Solunu igra protiv Grčke.