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Drugi pogodak za Nemce ponovo je delo Florijana Virca. Ofanzivac domaće selekcije dobio je loptu na oko 11 metara od gola Srbije, sjajnom fintom prevario Srđana Babića, a zatim mirno i precizno savladao Đorđa Petrovića.

Virc je tako po drugi put zatresao mrežu Srbije i dodatno otežao situaciju „Orlovima“, koji sada moraju da krenu na sve ili ništa ukoliko žele da se vrate u utakmicu.

Do kraja meča ostalo je još dovoljno vremena, ali Srbija je u ovom trenutku u veoma teškoj poziciji. Duel u Nemačkoj je i dalje u toku.

1/11 Vidi galeriju Nemačka - Srbija, Liga nacija 1.10.2026 Foto: Profimedia, Tom Weller / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia