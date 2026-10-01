Fudbalska reprezentacija Srbije nalazi se u velikom problemu na gostovanju Nemačkoj u trećem kolu Lige nacija, pošto domaćin sada vodi sa 2:0.
Fudbal
NOVI ŠOK ZA ORLOVE! Virc ponovo pogodio, Srbija na kolenima u Nemačkoj!
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Drugi pogodak za Nemce ponovo je delo Florijana Virca. Ofanzivac domaće selekcije dobio je loptu na oko 11 metara od gola Srbije, sjajnom fintom prevario Srđana Babića, a zatim mirno i precizno savladao Đorđa Petrovića.
Virc je tako po drugi put zatresao mrežu Srbije i dodatno otežao situaciju „Orlovima“, koji sada moraju da krenu na sve ili ništa ukoliko žele da se vrate u utakmicu.
Do kraja meča ostalo je još dovoljno vremena, ali Srbija je u ovom trenutku u veoma teškoj poziciji. Duel u Nemačkoj je i dalje u toku.
Nemačka - Srbija, Liga nacija 1.10.2026 Foto: Profimedia, Tom Weller / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia
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