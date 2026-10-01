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Fudbaleri Velsa pobedili su večeras na svom terenu u Kardifu selekciju Norveške 2:1, u trećem kolu Grupe 4 Divizije A Lige nacija.

Liga nacija 2026 Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Povela je Norveška golom Oskara Boba u 11. minutu, a preokret Velsu doneli su pogocima Danijel Džejms u 38. i Neko Vilijams u 48. minutu.

Norveška je od 46. minuta igralasa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Torbjorn Hegem.

U istoj grupi, Portugal je na gostujućem terenu u Kopenhagenu pobedio Dansku 4:2.

Strelci za Portugal bili su Žoao Kanselo u 13, Gonsalo Ramos u 25, Vitinja u 67. i Žoao Feliks u 87. minutu.

Golove za Dansku postigli su Mikel Damsgard u 23. i Rasmus Hojlund u 53. minutu.

Podsetimo Portugal je na ovom meču nastupio bez Kristijana Ronalda koji je napustio reprezentaciju.

Portugal je prvi u grupi sa devet bodova, a Danska, Norveška i Vels imaju po tri boda.

U narednom kolu, Vels će dočekati Dansku, dok će Norveška gostovati Portugalu.

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