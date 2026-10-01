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Oba gola za domaću selekciju postigao je Troj Parot u 12. i iz penala u 45. minutu.

Strelci za Austriju bili su Aleksander Pras u 72. i Mihael Gregorič u 77. minutu.

U istoj grupi, Izrael i tzv. Kosovo su u Debrecinu odigrali nerešeno 0:0.

Zbog situacije na Bliskom Istoku, Izrael domaće mečeve igra van svoje zemlje.

Austrija je prva u grupi sa sedam bodova, tzv. Kosovo i Irska imaju po četiri, a Izrael je na četvrtom mestu sa jednim bodom.

U Diviziji C, Malta i Gibraltar su na Malti odigrali nerešeno 1:1.

(Beta)