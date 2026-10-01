Fudbaleri Irske i Austrije odigrali su u Dablinu nerešeno 2:2, u Grupi 3 Divizije B Lige nacija.
Fudbal
LIGA NACIJA: Remi Irske i Austrije, nerešeno i u duelu Izraela i tzv. Kosova
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Oba gola za domaću selekciju postigao je Troj Parot u 12. i iz penala u 45. minutu.
Strelci za Austriju bili su Aleksander Pras u 72. i Mihael Gregorič u 77. minutu.
U istoj grupi, Izrael i tzv. Kosovo su u Debrecinu odigrali nerešeno 0:0.
Zbog situacije na Bliskom Istoku, Izrael domaće mečeve igra van svoje zemlje.
Austrija je prva u grupi sa sedam bodova, tzv. Kosovo i Irska imaju po četiri, a Izrael je na četvrtom mestu sa jednim bodom.
U Diviziji C, Malta i Gibraltar su na Malti odigrali nerešeno 1:1.
(Beta)
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