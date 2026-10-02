Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Srbije nisu bili ni blizu ravnopravne igre protiv Nemačke u utakmici 3. kola Lige nacija.

"Orlovi" su poraženi sa 2:0, a da se prosto nisu videli na terenu.

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Pavlović na meču protiv Srbije 1.10.2026 Foto: Michelle Luka / imago sportfotodienst / Profimedia, Matthias Koch / imago sportfotodienst / Profimedia, Heiko Becker, HMB Media / Alamy / Profimedia

Nemački mediji za takav razvoj situacije ističu jednu osobu - Aleksandra Pavlovića.

Momak srpskog porekla nije imao milosti protiv "svojih".

Fudbaler minhenskog Bajerna odigrao je briljantnu utakmicu i na spektakularan način se nametnuo novom selektoru Jirgenu Klopu kao motor ekipe.

Pavlović je protiv Srbije odigrao čudesnu utakmicu. Imao je za 88 minuta na terenu čak 93 odsto uspešnih dodavanja. Kompletirao je čak 117 od 126 dodavanja, a 135 puta je imao loptu u posedu. U polju Srbije je imao čak 79 uspešnih dodavana od 84 pokušaja.

Sve to govori da Pavlović vredi svaku paru, a njegova vrednost se procenjuje na 150 miliona evra, koliko je navodno Mančester siti nudio Bajernu. Bavarci nisu hteli ni da čuju, pa je jasno da je njegova vrednost i viša od toga.