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Srbija je poražena od Nemačke 2:0 u Minhenu, ali konačan rezultat možda čak i ne oslikava koliko je domaćin bio dominantan.

Statistika sa utakmice pokazuje ogroman jaz između dve reprezentacije, a pojedine brojke su zaista poražavajuće za "Orlove".

1/11 Vidi galeriju Nemačka - Srbija, Liga nacija 1.10.2026 Foto: Profimedia, Tom Weller / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Najviše u oči upada podatak da je Nemačka uputila čak 32 šuta ka golu Srbije, dok su izabranici Veljka Paunovića imali samo jedan jedini pokušaj. Od tih 32 udarca, osam je išlo u okvir gola, dok je Srbija svoj jedini šut takođe uputila u okvir.

Srbija praktično bez lopte

Ako je odnos šuteva brutalan, statistika poseda je možda još upečatljivija. Nemačka je imala čak 73,9 odsto poseda, dok je Srbija utakmicu završila sa svega 26,1 odsto.

Drugim rečima, domaćin je gotovo tri četvrtine utakmice kontrolisao loptu, dok je Srbija najveći deo susreta provela bez nje i uglavnom se branila. DFB je posebno naglasio da je već na poluvremenu odnos šuteva bio neverovatnih 16:0 za Nemačku.

675:188 u tačnim dodavanjima!

Još jedan podatak savršeno oslikava odnos snaga – Nemačka je imala čak 675 tačnih dodavanja, dok je Srbija stigla do svega 188.

Preciznost pas igre bila je takođe drastično na strani domaćina: Nemačka je dodavala sa uspešnošću od 91,3 odsto, dok je Srbija bila na samo 70,9 odsto.

I korneri 12:1

Dominacija se nastavila i u prekidima. Nemačka je izvela čak 12 kornera, dok je Srbija imala samo jedan.

Još jedna brojka dovoljno govori o tome koliko se igralo pred golom Đorđa Petrovića – prema jednom od detaljnijih statističkih servisa, Nemci su imali 44 dodira u kaznenom prostoru Srbije, dok su „orlovi“ zabeležili samo tri.

xG 3,9 prema 0,01!

Još jedan podatak možda najbolje oslikava koliko je Nemačka bila dominantna. Prema statistici FotMoba, Nemci su imali čak 3,90 očekivanih golova, dok je Srbija završila na svega 0,01! Drugi servis je Nemačkoj izračunao 3,41, ali je Srbija i po tom modelu ostala na mizernih 0,01.

Drugim rečima, dok je Nemačka tokom utakmice stvarala prilike koje su ukupno vredile gotovo četiri očekivana pogotka, Srbija praktično nije uspevala da napravi situaciju koja bi ozbiljno zapretila golu domaćina. Razlika od 3,89 xG dovoljno govori koliko su „orlovi“ bili bezopasni pred golom.

Konačan rezultat čak i ne govori celu priču

Nemačka je golovima Toma Bišofa u 39. i Florijana Virca u 61. minutu stigla do pobede 2:0, ali sve navedene brojke pokazuju da je razlika u igri bila mnogo veća od dva gola.

Srbija je ostala bez bodova, ali još više od samog poraza boli način na koji je do njega došlo. Brojke su brutalne i ne ostavljaju mnogo prostora za bilo kakvo ulepšavanje: 32:1 u šutevima, 74:26 u posedu, 12:1 u kornerima i čak 675:188 u tačnim dodavanjima! "Orlovi" su u Minhenu bili potpuno nadigrani u gotovo svakom segmentu igre, a statistika ovog meča je nešto što će morati što pre da se zaboravi.

Jer 2:0 na semaforu izgleda loše.

Ali ove brojke izgledaju još gore.