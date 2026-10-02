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Mančester siti mogao bi da se suoči sa novim velikim problemom nakon što je nezavisna komisija Premijer lige proglasila klub krivim za ozbiljna kršenja finansijskih pravila.

Dok se čeka odluka o kazni i najavljuje žalba, pojavila se mogućnost koja bi mogla da izazove dodatni potres na "Etihadu" - najveće zvezde kluba mogle bi da pokušaju da raskinu ugovore i odu bez obeštećenja.

Presuda koja je potresla engleski fudbal još nije stavila tačku na slučaj Mančester sitija. Naprotiv, tek sada počinje novi deo drame.

Nezavisna komisija Premijer lige utvrdila je da je klub tokom perioda od sezone 2009/10. do 2017/18. ozbiljno kršio finansijska pravila. Prema zaključcima komisije, Siti je koristio "fiktivne" komercijalne ugovore kako bi veštački povećao prihode i smanjio troškove za više od 900 miliona funti.

Komisija je takođe utvrdila da je klub podnosio netačne finansijske izveštaje i skrivao stvarno stanje svojih finansija od revizora i fudbalskih regulatora. Premijer liga navodi i da je Siti tokom istrage prekršio većinu obaveza saradnje sa ligom.

Otvorena mogućnost za odlazak igrača

Dok se svi bave mogućom kaznom za klub, u prvi plan je dospeo još jedan potencijalno ogroman problem - šta će biti sa igračima?

Britanski advokat Pol Gilroj KC govorio je o toj mogućnosti u podkastu "Stik tu Fudbal" i objasnio da bi fudbaleri, ukoliko presuda opstane nakon žalbe, teoretski mogli da se pozovu na takozvanu prećutnu obavezu međusobnog poverenja između poslodavca i zaposlenog.

Drugim rečima, igrač bi mogao da tvrdi da je ponašanje kluba ozbiljno narušilo odnos poverenja i da zbog toga ima osnov da raskine radni odnos.

"To je mogućnost", objasnio je Gilroj, uz napomenu da bi mnogo toga zavisilo od toga kako će klub razgovarati sa igračima, kako će rešavati posledice presude i kakva će biti konačna pravna situacija.

To, naravno, ne znači da će Erling Haland, Fil Foden ili bilo koja druga zvezda Sitija automatski postati slobodni igrači. Za sada nema potvrde da je bilo koji fudbaler pokrenuo takav postupak. Ipak, sama mogućnost koju je izneo poznati advokat otvorila je potpuno novu dimenziju afere.

U engleskim medijima zato se već postavlja pitanje šta bi se dogodilo kada bi neki od najplaćenijih i najtraženijih igrača pokušali da iskoriste takav pravni argument. Ukoliko bi takav zahtev bio uspešan, klub bi mogao da izgubi igrače bez klasičnog transfera i obeštećenja.

Kazna za Siti tek treba da bude određena

Mančester siti još nije dobio kaznu za prekršaje. Nezavisna komisija tek treba da odredi sankciju, a klub je najavio da će se žaliti na presudu.

Raspon mogućih kazni je ogroman. Prema pravilima Premijer lige, komisija može da izrekne novčanu kaznu, oduzme bodove ili uvede druge sportske sankcije. U krajnjoj teorijskoj varijanti, moguće je čak i izbacivanje iz Premijer lige.

Upravo zbog obima utvrđenih prekršaja, engleski mediji već raspravljaju o mogućnosti drastičnih sankcija. Pominju se oduzimanje velikog broja bodova, zabrana transfera, finansijske kazne, ali i ispadanje u Čempionšip.

Istovremeno, problem bi mogao da se proširi i na druge klubove. Pojedini rivali mogli bi da pokušaju da traže finansijsku nadoknadu zbog štete koju su, kako smatraju, pretrpeli zbog Sitijevog ponašanja, uključujući eventualno izgubljene prihode povezane sa plasmanom u Ligu šampiona.

Tako bi slučaj koji je počeo kao višegodišnji spor oko finansijskih pravila mogao da preraste u mnogo širu pravnu bitku.

Mančester siti je posle presude poručio da je razočaran i iznenađen odlukom komisije i ostao pri stavu da poseduje dokaze kojima može da ospori zaključke. Klub je najavio žalbu, što znači da aktuelna presuda još nije konačna.

Ipak, afera je već otvorila pitanje koje bi moglo da bude najosetljivije čelnike kluba – šta ako najveće zvezde odluče da iskoriste pravne mogućnosti i napuste "Etihad"?

Za sada je to samo mogućnost, ali ukoliko se spor dodatno zakomplikuje, Mančester siti bi mogao da se suoči sa problemom koji bi bio mnogo veći od samog oduzimanja bodova ili novčane kazne.