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Portugalski selektor Žorž Žesus nije želeo da pravi izuzetke, čak ni kada je u pitanju najveća zvezda reprezentacije Kristijano Ronaldo.

Posle odlaska kapitena iz reprezentativnog tabora, pitanje koje se samo nameće jeste da li je upravo Žesusov stav bio jedan od razloga zbog kojih je Ronaldo napustio ekipu.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo napustio reprezentaciju Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia, Berg/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iskusni portugalski stručnjak, međutim, ostao je pri svom stavu. Poručio je da za njega nema privilegovanih igrača i da pravila moraju da važe za sve - bez obzira na status i ime.

"I dalje razmišljam na isti način. Postoje igrači sa statusom, ali pravila su ista za sve. Tokom svoje trenerske karijere uvek sam tako razmišljao", poručio je Žesus.

Njegove reči dodatno su podgrejale priču o onome što se događalo iza zatvorenih vrata portugalske reprezentacije. Ronaldo je napustio tabor pred utakmicu, a javnost i dalje čeka odgovor na ključno pitanje - šta je zaista dovelo do njegovog odlaska?

Konačno objašnjenje još nije stiglo.

Žesus je najavio da bi više detalja moglo da bude poznato nakon završetka reprezentativnog okupljanja. Tada bi trebalo da bude jasnije šta se dešavalo iza kulisa i zbog čega je došlo do situacije koja je podigla veliku buru u Portugaliji.

Ronaldo je otišao, Žesus ostaje pri svom stavu, a javnost sada čeka samo jedno - Ronaldovu verziju priče.

U međuvremenu, Portugal je u Kopenhagenu pokazao da Ronaldovo odsustvo nije poremetilo ekipu - naprotiv. Žesusovi izabranici savladali su Dansku 4:2 i upisali treću pobedu u isto toliko utakmica otkako je portugalski stručnjak preuzeo reprezentaciju.

Na stadionu "Parken" Portugal je dva puta imao prednost, a Danska uspevala da se vrati u meč. Žoao Kanselo je već u 13. minutu pogodio za 1:0, ali je Mikels Damsgard deset minuta kasnije izjednačio. Samo dva minuta potom Gonsalo Ramos je vratio prednost Portugalcima, da bi Rasmus Hojlund početkom drugog poluvremena ponovo poravnao rezultat.

Tada je Portugal preuzeo kontrolu. Vitinja je u 67. minutu glavom pogodio za 3:2, a Žoao Feliks je tri minuta pre kraja stavio tačku na utakmicu i potvrdio veliki trijumf gostiju. Portugal je meč završio sa čak 11 udaraca u okvir gola, dok je Danska imala samo tri.

Posebno je zanimljivo što je Gonsalo Ramos, igrač koji je dobio priliku u špicu umesto Ronalda, ponovo bio strelac. On je već u prethodnom meču protiv Norveške postigao pobedonosni gol, kada je Portugal slavio 2:1, dok je Ronaldo svih 90 minuta proveo na klupi. Pre toga, Portugal je otvorio Ligu nacija pobedom 1:0 protiv Velsa, a Ronaldo je tada bio starter.

Tako je Portugal nakon tri utakmice na maksimalnom učinku, a Žorž Žesus ima tri pobede iz prva tri meča na klupi. I što je za celu priču posebno zanimljivo - dve poslednje pobede stigle su bez Ronalda u startnoj postavi, dok je protiv Danske reprezentacija odigrala napadački veoma ubedljivo.

Zbog toga su se odmah pojavile priče da je Portugal, makar za sada, pokazao da može da funkcioniše i bez svog dugogodišnjeg kapitena.