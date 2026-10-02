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Drama oko Kristijana Ronalda i reprezentacije Portugala dobila je novu, još žešću epizodu!

Nakon što je kapiten napustio tabor nacionalnog tima, u njegovu odbranu stao je Pirs Morgan, čovek koji je sa Ronaldom godinama u veoma bliskom odnosu.

Britanski novinar nije štedeo reči na račun selektora Žorža Žezusa, a posebno ga je razbesnelo ono što je Portugalac govorio nakon Ronaldovog odlaska.

Ronaldo je napustio reprezentativni kamp u Kopenhagenu nakon razgovora sa predsednikom Fudbalskog saveza Portugala Pedrom Proensom i konferencije za medije na kojoj je Žezus govorio o njegovom statusu. Portugalac je prethodno ostao na klupi protiv Norveške, a potom nije trenirao sa ekipom. Sam Ronaldo poručio je da će "istinu o razlozima" svog odlaska saopštiti naknadno.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo napustio reprezentaciju Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia, Berg/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Morgan je najpre reagovao na Žezusovu tvrdnju da između njega i Ronalda nema ozbiljnog sukoba.

"Fact-check: bullsh*t", napisao je Morgan na društvenoj mreži "Iks", jasno stavljajući do znanja da ne veruje verziji portugalskog selektora.

A onda je usledio još žešći napad.

"Arogantni gov*aru. Žezus nikada nije bio dovoljno dobar da igra za Portugal, a sada uživa da ponižava najvećeg igrača svoje zemlje, Kristijana Ronalda", poručio je Morgan.

Morgan tvrdi da Ronaldo nije otišao zbog onoga što se priča

Morgan je reagovao i na navode da je Ronaldo napustio kamp nakon razgovora u kojem mu je navodno stavljeno do znanja da su interesi reprezentacije iznad njegovih ličnih interesa.

Britanac je to odlučno demantovao i poručio da postoji druga strana priče.

"Nije zbog toga otišao, što će postati jasno kada bude govorio o tome", napisao je Morgan.

Dakle, prema Morganovim tvrdnjama, javnost još nije čula kompletnu Ronaldovu verziju događaja. Sam Ronaldo je nakon odlaska iz kampa takođe najavio da će u jednom trenutku otkriti razloge zbog kojih je doneo takvu odluku.

Dodatno ga razbesnela Ronaldova "sedmica"

Morganu se nije dopala ni odluka da Ronaldovu čuvenu sedmicu odmah preuzme Rafael Leao.

Portugal je protiv Danske zaigrao bez svog najboljeg strelca, a Leao je nosio broj 7. Iako UEFA pravila zahtevaju da brojevi u zvaničnom takmičenju budu dodeljeni igračima iz sastava, Morgan je potez doživeo kao dodatno nepoštovanje prema Ronaldu.

"Odvratno, ako je tačno. Posle svega što je Kristijano uradio za Portugal, zašto ga, kog đavola, ovako tretiraju?", poručio je Morgan, uz podsećanje da je Ronaldo igrao za reprezentaciju neposredno nakon smrti svog oca.

A dok se bura oko Ronalda ne stišava, Portugal je u Kopenhagenu uspeo da pobedi Dansku 4:2. Za goste su pogađali Žoao Kanselo, Gonsalo Ramos, Vitinja i Žoao Feliks, dok su za Dance precizni bili Mikel Damsgard i Rasmus Hojlund.

Ronaldo je, međutim, i dalje u centru pažnje. Njegova budućnost u reprezentaciji ostaje neizvesna, a javnost sada čeka da sam Kristijano ispriča svoju stranu priče.