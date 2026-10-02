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Edin Džeko večeras će poslednji put obući dres reprezentacije Bosne i Hercegovine, a Sarajevo se od svog "Dijamanta" oprašta na način koji najbolje opisuje ovaj grad - uz fudbal, emocije i, naravno, ćevape!

Dok će oči javnosti biti uprte u stadion i poslednji reprezentativni nastup jednog od najvećih fudbalera u istoriji BiH, sarajevske ćevabdžije pripremile su simboličan gest koji je oduševio javnost. Na dan utakmice Bosne i Hercegovine i Švedske, tradicionalna "desetka u pola somuna" biće zamenjena sa "11 u pola" - jedanaest ćevapa u pola somuna, upravo u čast broja koji je Džeko godinama nosio na leđima.

Poruka je jednostavna, ali emotivna: "Jedno veliko hvala, Edine."

Iz Udruženja sarajevskih ćevabdžija poručili su da Džeko za njih nije bio samo broj 11, već čovek uz kojeg su generacije navijača slavile, tugovale, verovale i ponosile se svojom reprezentacijom. Zato su odlučili da mu zahvalnost iskažu na način koji je potpuno sarajevski - kroz čuvenu porciju ćevapa, pola somuna i luk.

1/5 Vidi galeriju Edin Džeko na meču Bosna i Hercegovina - Italija Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Broj koji je postao simbol

Džeko je broj 11 godinama nosio u reprezentativnom dresu, a upravo će taj broj sada dobiti posebno mesto i na sarajevskim soframa. Umesto uobičajenih deset ćevapa, gosti će u ćevabdžinicama koje učestvuju u akciji dobiti jedan više - kao malu, ali upečatljivu posvetu kapitenu koji se oprašta od nacionalnog tima.

"Želeli smo napraviti nešto što je naše, sarajevsko i jednostavno. Nešto što pripada gradu u kojem se ćevap jede s posebnom ljubavlju i u kojem se o velikim ljudima uvek priča uz pola somuna, luk i čašu razgovora", poručili su iz Udruženja.

I zaista, teško je zamisliti sarajevskiji način da se kaže - hvala.

Džeko je tokom reprezentativne karijere postao rekorder po broju nastupa i golova za Bosnu i Hercegovinu, a njegov poslednji meč u dresu "Zmajeva" protiv Švedske biće emotivan trenutak za celu zemlju.

Zato će se danas u Sarajevu, makar na jedan dan, promeniti dobro poznata računica: nije više desetka – danas je 11 u pola!

A poruka na kraju ostaje ista:

"Edine, hvala ti za sve što si uradio za našu reprezentaciju i Bosnu i Hercegovinu."