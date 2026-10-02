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Reprezentativnu pauzu Čaka Traore iskoristio je za nastavak lečenja povrede skočnog zgloba. Uz dozvolu kluba, krilni napadač Partizana otputovao je van Srbije kako bi terapije sprovodio kod svog lekara, a sada se vratio u Beograd.

Kako Meridian sport saznaje, Traore se priključio klupskim obavezama i već je počeo da trenira u Sportskom centru Teleoptik, ali za sada odvojeno od ostatka ekipe.

Još uvek nije poznato koliko će reprezentativac Obale Slonovače morati da radi individualno, niti kada će se u potpunosti priključiti saigračima, ali njegov povratak u Beograd i početak treninga svakako predstavljaju dobar znak za crno-bele.

Traore je ove sezone do sada upisao 11 nastupa u dresu Partizana, uz tri postignuta gola.