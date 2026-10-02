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Reprezentacija Srbije doživela je novi bolan udarac u Ligi nacija, pošto je Nemačka u Minhenu slavila sa 2:0, ali konačan rezultat gotovo da ne oslikava ono što se dešavalo na terenu.

"Orlovi" su bili potpuno nadigrani, gotovo čitav meč proveli pod ogromnim pritiskom i na kraju mogu da budu zadovoljni što se mreža Đorđa Petrovića zatresla samo dva puta.

1/11 Vidi galeriju Nemačka - Srbija, Liga nacija 1.10.2026 Foto: Profimedia, Tom Weller / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Poraz od Nemaca posebno je odjeknuo u hrvatskim medijima, koji su se detaljno bavili nemoći srpske reprezentacije, a Indeks je otišao korak dalje i napravio poređenje sa utakmicom protiv Kurasaa, kada je Nemačka na Svetskom prvenstvu slavila čak 7:1. Hrvatski portal je naglasio da konačnih 2:0 u Minhenu zapravo veoma malo govori o odnosu snaga i da je Srbija bila praktično potpuno nemoćna.

Brojke koje bole

Ako se pogledaju statistički podaci, jasno je zašto su hrvatski mediji toliko oštro ocenili izdanje Srbije.

Nemačka je imala čak 74 odsto poseda lopte i 32 udarca prema golu, dok su „Orlovi“ za čitavih 90 minuta uspeli da šutiraju samo jednom. Nemci su izveli 12 kornera, Srbija jedan, a odnos velikih prilika bio je 6:1 u korist domaćina. Posebno neverovatno zvuči podatak o tačnim dodavanjima - Nemačka ih je imala 672, a Srbija svega 187.

Ipak, tu nije kraj.

"Tportal" je pronašao još neverovatniji podatak – razlika od čak 31 udarca najveća je ikada zabeležena u jednoj utakmici Lige A Lige nacija. Nemačka je imala 32 pokušaja, Srbija samo jedan, čime je oboren prethodni rekord od +27. A taj prethodni rekord takođe je držala Srbija, kada je Španija 2024. godine imala 30 udaraca, a „Orlovi“ samo tri.

Drugim rečima, Srbija se sada nalazi na pogrešnoj strani dva najjednostranija statistička duela u istoriji Lige A Lige nacija.

To je podatak koji posebno bode oči.

"Srbija kao Kurasao"

Upravo je statistička nemoć „Orlova“ navela Indeks da povuče paralelu sa Kurasoom.

Hrvatski portal podseća da je Nemačka protiv Kurasaa na Svetskom prvenstvu bila nemilosrdna u realizaciji i slavila 7:1, dok je protiv Srbije imala sličnu kontrolu utakmice, ali nije uspela da je pretvori u ubedljiviji rezultat.

Razlika je, dakle, bila samo u završnici - Nemci su protiv Srbije iz čak 32 pokušaja postigli dva gola, dok su protiv Kurasaa mnogo bolje koristili šanse.

A upravo zato rezultat iz Minhena može da bude prilično varljiv.

Jer 2:0 izgleda pristojno samo dok se ne pogleda statistika.

Hrvati: "Nemoćna Srbija"

Ni ostali hrvatski mediji nisu štedeli "Orlove".

"Jutarnji list" je utakmicu najavio i ispratio uz opis Srbije kao "nemoćne", dok je u izveštaju istakao da je Jirgen Klop tek u trećem meču na klupi Nemačke stigao do prve pobede, a da je njegov tim dugo lomio otpor Srbije.

"24sata" je, s druge strane, naglasio da je Nemačka slavila 2:0 uz dosta muke, podsećajući i na veliku priliku Koste Nedeljkovića u prvom poluvremenu, ali je jasno bilo da je domaćin imao kontrolu utakmice.

Posebno zanimljiv ugao doneo je "Tportal", koji je praktično poručio da rezultat vara. Njihov zaključak je da je Srbija ušla u „neželjenu istoriju“ Lige nacija, jer je upravo protiv nje zabeležena najveća razlika u udarcima u istoriji takmičenja.

Klop slavi, Srbija tone

Dok su hrvatski mediji analizirali debakl Srbije, Jirgen Klop imao je potpuno drugačiji razlog za zadovoljstvo. Nemački selektor bio je oduševljen partijom svog tima i rekao da će utakmicu protiv Srbije sačuvati u svojoj arhivi, istakavši presing, igru bez lopte i kontrolu meča.

"Elf" je do prvog gola stigao u 39. minutu preko Toma Bišofa, nakon što je Florian Virc pogodio stativu, dok je upravo Virc u 61. minutu postavio konačnih 2:0.

Za Srbiju je, međutim, ovo bio treći uzastopni poraz u Ligi nacija. Prethodno su „Orlovi“ izgubili od Grčke 1:2 i Holandije 1:2, a sada je stigao i neuspeh u Minhenu. Hrvatski mediji već koriste izraz „nemoć“, dok statistika sa utakmice daje ozbiljan razlog za zabrinutost – jer Srbija nije samo izgubila, već je tokom većeg dela utakmice izgledala kao ekipa koja ne može da izađe iz nemačkog pritiska.

A možda najviše boli upravo činjenica da je semafor pokazao samo 2:0.

Jer sve ostalo - od poseda, preko udaraca i kornera, do ogromne razlike u dodavanjima - govorilo je da je jaz između dve reprezentacije u Minhenu bio mnogo veći.