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Novi potres trese turski fudbal! Turski fudbalski savez (TFF) početkom oktobra doneo je odluku o privremenoj suspenziji čak 448 sadašnjih i bivših klupskih funkcionera zbog kršenja propisa o sportskom klađenju.

Prema informacijama koje su objavili turski i regionalni mediji, sankcionisana lica su se kladila tokom perioda u kojem su obavljala rukovodeće funkcije u klubovima, a slučajevi se odnose na prethodnih pet godina.

Među suspendovanim funkcionerima nalaze se i veoma poznata imena. Na spisku su predsednik Trabzona Ertugrul Dogan, kao i potpredsednik Bešiktaša Hakan Daltaban, što dodatno pokazuje razmere problema koji je pogodio turski fudbal.

Ogroman broj iz Super lige?!

Posebno zabrinjava podatak da je čak 171 od 448 suspendovanih funkcionera povezano sa klubovima koji se takmiče ili su se takmičili u elitnom rangu – turskoj Superligi. Svi slučajevi prosleđeni su Disciplinskoj komisiji TFF, koja će odlučivati o daljim merama.

Tu, međutim, nije kraj.

U odvojenoj akciji turske vlasti privedeno je sedam osoba iz vrha sudijske organizacije, među kojima su i prvi čovek zadužen za nadzor arbitara i njegov zamenik. Sumnje se odnose na moguće nepravilnosti u procesu delegiranja sudija i sprovođenju njihovih ispita.

Turski fudbal tako ulazi u novu fazu velike istrage o klađenju i regularnosti takmičenja.

Nastavak akcije

Ovo je nastavak akcije koja je već uzdrmala tamošnji fudbal. U novembru prošle godine suspendovano je 149 sudija, dok je više od 1.000 fudbalera bilo obuhvaćeno postupcima zbog povezanosti sa klađenjem.

Najnovija odluka TFF pokazuje da istraga sada ide i duboko u strukture klubova i fudbalskih organizacija.

Brojke su ogromne – 448 funkcionera, među njima i ljudi sa visokim funkcijama u velikim klubovima, dok se paralelno ispituje rad sudijske organizacije.

Turski fudbal suočava se sa jednim od najvećih skandala u svojoj novijoj istoriji, a epilog čitavog procesa tek bi mogao da donese nove potrese.