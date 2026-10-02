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Dan posle utakmice protiv Nemačke, reprezentacija Srbije nastavila je pripreme za predstojeći duel sa Holandijom.

Orlovi su u prepodnevnom terminu radili u Sportskom centru Bajerna, podeljeni u dve grupe. Igrači koji su imali veću minutažu protiv ekipe Jirgena Klopa obavili su oporavak u teretani, dok je grupa koja nije nastupila ili je imala manju minutažu, odradila trening na terenu.

Đorđe Petrović, koji je bio ubedljivo najbolji igrač Srbije na utakmici protiv Nemačke, u dogovoru sa selektorom Veljkom Paunovićem i stručnim štabom oslobođen je daljih obaveza odmah posle meča, kako bi bio uz suprugu u iščekivanju prinove u porodici.

Đorđe Petrović Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport

Za susret sa Holandijom, Paunović na raspolaganju ima trojicu golmana: Vanju Milinković-Savića, Filipa Stankovića i Dragana Rosića.

Reprezentacija Srbije u subotu će obaviti zvanični trening od 10 časova, takođe na terenima Bajerna, nakon čega putuje u Ajndhoven. Duel sa Holandijom na programu je u nedelju, 4. oktobra, od 20.45 časova na stadionu „Filips“.

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