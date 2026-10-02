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Fudbalski klub Mančester siti potvrdio je da je uložio žalbu na odluku nezavisne komisije koja je klub proglasila krivim po svim tačkama optužnice za kršenje finansijskih pravila Premijer lige, preneli su britanski mediji.

Klub je u kratkom saopštenju naveo da odluka komisije sadrži "jasne materijalne greške u pravu, principima i činjenicama" i da zbog toga "nije održiva", prenosi Bi Bi Si (BBC).

Siti je ponovo istakao da nije kriv i naveo da je tokom postupka dostavio "sveobuhvatan skup nepobitnih dokaza" kojima potkrepljuje svoje stavove.

Fudbalska asocijacija Engleske (FA) saopštila je da presuda ima "značajne implikacije po integritet igre“, uz napomenu da pažljivo razmatra odluku i njene moguće posledice.

"Kako je postupak između Premijer lige i Mančester sitija i dalje u toku, u ovom trenutku nećemo dalje komentarisati slučaj. Nastavićemo, međutim, pažljivo da pratimo razvoj situacije", navodi se u saopštenju FA.

1/5 Vidi galeriju Reprezentativci u dresu Sitija Foto: David Blunsden / imago sportfotodienst / Profimedia, PHIL OLDHAM/Colorsport/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, Zac Goodwin / PA Images / Profimedia

Siti je proglašen krivim po svim tačkama koje se odnose na kršenje finansijskih pravila Premijer lige u periodu od sezone 2009/10. do 2017/18.

Prema navodima izvora BBC Sporta, očekuje se da će se klub u žalbi posebno pozvati na tvrdnju da su ključne sponzorske ugovore finansirali organi vlasti Abu Dabija, a ne vlasnici kluba.

Nezavisna komisija utvrdila je, između ostalog, da je Siti koristio "fiktivne ugovore" sa pojedinim komercijalnim partnerima kako bi prikrio tajno finansiranje u vrednosti većoj od 830 miliona funti.

Premijer liga tvrdi da je klub "sistematski kršio pravila gotovo čitavu deceniju".

Slučaj je privukao pažnju i britanskih poreskih institucija. Odbor britanskog parlamenta zadužen za nadzor rada Poreske i carinske uprave (HMRC) zatražio je informacije o tome da li je ta institucija zatražila dokumentaciju koja je u objavljenom izveštaju komisije zatamnjena.

U okviru žalbenog postupka očekuje se i pitanje sponzorskih ugovora sa kompanijama povezanim sa Abu Dabijem. Etihad ervejz, jedan od glavnih sponzora kluba, saopštio je da razmatra pravne korake protiv Premijer lige i kategorički odbacio tvrdnje da je učestvovao u bilo kakvim neprimerenim komercijalnim aranžmanima.