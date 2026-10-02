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Ženski fudbal u Srbiji više nije priča koja se vodi samo na terenu. Iza svakog treninga, utakmice i rezultata stoje ljudi koji veruju da devojčice i fudbalerke zaslužuju iste prilike, podršku i poštovanje kao i svi drugi sportisti.

Jedna od njih je Marija Đurović, predsednica ŽFK Vojvodina, koja je u novu eru novosadskog kluba ušla sa jasnom idejom - da se ne pravi samo tim koji će pobeđivati već i sistem koji će trajati.

Foto: ŽFK Vojvodina

Uz podršku Dragoljuba Zbiljića i FK Vojvodina ŽFK Vojvodina želi da postane mnogo više od još jednog kluba u ligi. Želja je da devojčice koje danas prvi put obuku kopačke sutra zaigraju na velikoj sceni u dresu Vojvodine, da "vojvotkinje" budu prepoznatljive širom Srbije i da se o ženskom fudbalu govori s poštovanjem koje zaslužuje.

Dragoljub Zbiljić predsednik Vojvodine Foto: FK Vojvodina

Kako je došlo do toga da se pokrene ozbiljna priča sa ŽFK Vojvodina?

- Za sve je zaslužan jedan čovek koji izuzetno voli Vojvodinu i godinama joj pomaže. To je Dragoljub Zbiljić, predsednik Fudbalskog kluba Vojvodina i prvi čovek Sportskog društva Vojvodina, koji mi je ukazao poverenje da budem deo njegovog tima. Od tog trenutka počeo je i ozbiljan rad u ŽFK Vojvodina sa željom da napravimo klub koji će biti stabilan, organizovan i koji će imati jasnu viziju razvoja.

Foto: ŽFK Vojvodina

Koliko je potrebno voleti ženski fudbal da se uhvatite ukoštac s tim? Da budemo potpuno iskreni i otvoreni, svima je jasno da tu nema novca kao u muškom.

- Ženski fudbal mora da se voli, ali ljubav sama po sebi nije dovoljna. Potrebni su ozbiljan rad, strpljenje, kontinuitet i jasna vizija. Danas je realnost takva da ženski fudbal u Srbiji još uvek nema finansijsku podršku koju ima muški fudbal. Manje je sponzora, manje prihoda, medijske pažnje i drugih izvora finansiranja, ali upravo zato je odgovornost ljudi koji vode klubove još veća. U ŽFK Vojvodina ne želimo da na tu činjenicu gledamo kao na prepreku, već kao na prostor u kojem možemo da napravimo promenu. Uz veliku podršku i saradnju sa FK Vojvodina, radimo na tome da naš klub bude stabilan, organizovan i prepoznatljiv.

Veliki broj devojaka koje imaju 16 godina je u prvom timu. Da li je to vizija kluba i nešto na čemu planirate da gradite budućnost?

- To je jedna od ključnih stvari. Naša deca moraju da budu temelj kluba. Imamo veliki broj izuzetno talentovanih devojaka, poput Jane Topić, Dejane Ostojić, Elene Popov, Milice Šipke i Jane Knežević... Posebno bih istakla ljude koji svakodnevno rade s njima. Imamo kvalitetne i posvećene trenere, stručni štab i čitav sistem koji mora da funkcioniše tako da mlada igračica zna da u ovom klubu ima prostor da napreduje. Kad danas vidite devojku od 16 godina koja igra važnu ulogu u seniorskom timu, to je najbolja potvrda da taj sistem ima smisla.

Bilo bi dobro da sve više klubova sledi put ŽFK Vojvodina.

- Potrebno nam je da što više sredina prepozna značaj ulaganja u ženski fudbal. Ne mislim samo na finansijsko ulaganje već na ulaganje u ljude, stručni rad, infrastrukturu, omladinske kategorije, promociju i organizaciju. Kad više klubova bude imalo ozbiljan sistem, kad devojčice u različitim gradovima budu znale da imaju gde da treniraju i da mogu da naprave ozbiljnu fudbalsku karijeru, tada ćemo imati čvrstu osnovu za razvoj cele lige. Važno je da se promeni i svest. Ženski fudbal ne sme da bude posmatran kao sporedna tema u sportu. On je deo fudbala i zaslužuje prostor koji može da opravda kvalitetom. Što više ljudi to bude prepoznavalo, to će se brže stvarati uslovi da ženski fudbal raste.

Prenosi mečeva - ogroman pomak Lepo je videti da se prenose mečevi elitnog ranga takmičenja. Šta vidite kao sledeći korak u većoj promociji ženskog fudbala? - Činjenica da danas možemo da gledamo utakmice ženskog fudbala na televiziji jeste ogroman pomak, a da ne govorimo o tome da je dostupan svim generacijama na različitim društvenim platformama poput Instagrama, Tiktoka, Jutjuba i drugih. Kad se jedna utakmica emituje, ona više nije dostupna samo ljudima koji su tog dana na stadionu. Ona dolazi u domove širom Srbije i daje mogućnost mnogo većem broju ljudi da vidi kvalitet, energiju i emociju koju ženski fudbal nosi. Ali smatram da tu ne smemo da stanemo. Potrebno je još više televizijskih prenosa, više sadržaja na društvenim mrežama, više priča o igračicama, njihovim karijerama i klubovima - smatra Marija Đurović.

Predrasude vezane za ženski fudbal i fudbalerke... Hajde da sve to završi tamo gde mu je mesto - "u kanti". Zašto je potpuno normalno da devojčice treniraju fudbal?

- Zato što je fudbal sport. I tu ne bi trebalo da postoji dodatno objašnjenje. Kad dečak kaže da želi da trenira fudbal, to se uglavnom podrazumeva. Kad isto to kaže devojčica, još postoje ljudi koji postavljaju pitanje: da li je to za nju. Mislim da je vreme da takva pitanja ostavimo iza sebe. Devojčica treba da ima pravo da izabere sport koji voli, da trenira, takmiči se, napreduje i sanja o profesionalnoj karijeri.

Koliko je "čistiji" fudbal kod dama? Konkretno mislimo na opterećenost novcem, koji vrti muški fudbal...

- Mislim da je upravo odnos prema novcu jedan od razloga zbog kojih je emocija u ženskom fudbalu toliko vidljiva. Kad pogledate tribine i vidite ljude koji dolaze da podrže ženski fudbal, možete da vidite koliko njih dolazi iz iskrene ljubavi prema sportu, klubu i igračicama. Naše devojke na teren izlaze da se bore za svoj klub, za svoj grb i za ljude koji veruju u njih. One daju maksimum u uslovima koji nisu ni približni onima koje imaju profesionalni muški klubovi, a ipak izlaze na teren i ostavljaju srce. Ženski fudbal ima jednu posebnu emociju. I mislim da upravo tu emociju ljudi prepoznaju kad dođu na utakmicu.

Da li će se ljudi pokajati ako odluče da dođu na neki derbi Superlige za dame?

- Neće! Verujem da bi mnogi ljudi koji nikad nisu gledali ženski fudbal bili iznenađeni onim što bi videli. Zato bih posebno volela da ljudi koji imaju predrasudu da je ženski fudbal spor, monoton ili da u njemu nema dovoljno igre - jednostavno dođu na jednu utakmicu. Dođite, pogledajte i sami donesite zaključak. Videćete fudbal, borbu, emociju, kvalitet i devojke koje za svoj klub ostavljaju sve na terenu. Videćete naše "vojvotkinje". A kad ih jednom upoznate na terenu, verujem da ćete poželeti da ih gledate ponovo - zaključila je predsednica Vojvodine.

Priča poput ove predstavljaju jedini pravi put za srpski sport. I garantuju da ćemo i u budućnosti imati razloga za slavlje kada govorimo o našim sportistima...