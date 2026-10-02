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Fudbalsku javnost u Evropi potresla je vest o tragičnoj smrti 30-godišnjeg Georgea Moldovana.

Mladi fudbalski sudija George Moldovan, koji je sudio utakmice elitnog ranga u Moldaviji, oduzeo je sebi život zbog žene.

George Moldovan fudbalski sudija iz Moldavije Foto: Printskrin/Facebook

Krvoproliće u kući

Kako pišu moldavski mediji George Moldovan pronađen je mrtav u gradu Orheiju, u kući svoje supruge Adriane. Policija pretpostavlja da je nesrećni čovek sebi oduzeo život hicem iz vatrenog oružja koje je legalno posedovao.

Iza mladog fudbalskog sudije ostale su tri male kćerke. Poslednji meseci njegovog života bili su obeleženi ozbiljnim porodičnim problemima i procesom razvoda braka, pišu moldavski mediji. Ono što je posebno zanimljivo u celoj priči, jeste da se Moldovanova supruga Irina takođe bavila fudbalskim suđenjem. Upravo je George bio taj koji ju je ranije podsticao da počne da sudi i javno je govorio da veruje da ona može napraviti ozbiljnu karijeru i u međunarodnim okvirima.

George Moldovan na utakmici prvenstva Moldavije Foto: Printskrin/Facebook

Tragičan čin

George Moldovan je pre tragičnog čina na društvenim mrežama objavio nekoliko snimaka i poruka u kojima je govorio o problemima kroz koje je prolazio. U njima je iznosio i optužbe na račun supruge, sa kojom je ranije zajedno radio u svetu fudbala.

U toj poruci Moldovan je tvrdio da mu je supruga tokom približno godinu dana govorila veoma teške stvari i da je upravo njihov odnos doveo do njegovog krajnjeg očaja. Mediji su preneli njegove navode da mu je govorila da želi da umre, da želi da nestane iz njenog života i da bi bila srećna kada njega ne bi bilo. Takođe je izneo želju u vezi sa mestom na kojem bi želeo da bude sahranjen.

- Reci ovo mojim devojčicama. Kad bih mogao da vratim vreme čak i 10 godina, mnogo bih stvari učinio drugačije. Ali jedno znam sigurno, moja ljubav prema tebi bila bi bezuslovna - naveo je u oproštajnoj poruci.

- Moja biološka porodica, moja krv, ljudi sa kojima sam odrastao... Možda nisam uvek znao kako da pokažem koliko si mi značila. Danas razumem da se vreme ne može vratiti i da se neki trenuci ne mogu ponovno proživeti. Ali ljubav i zahvalnost ostaju.

- Volim te. I da ponovno imam deset godina, voleo bih te još više, cenio bih te i češće bih ti govorio koliko mi značiš - stoji u oproštajnoj poruci objavljenoj na njegovoj Fejsbuk stranici.

1/10 Vidi galeriju George Moldovan Foto: Printskrin/Facebook

Mnogo je kontroverzi

George Moldovan se ubio 28. septembra, a policija daje šture informacije u javnost, jer je slučaj veoma svež i zahteva obimnu istragu. Prema preliminarnim informacijama moldavske policije, Moldovan je 28. septembra došao u kuću svoje supruge, sa kojom je bio u procesu razvoda, a zatim je zadobio prostrelnu ranu iz vatrenog oružja koje je legalno posedovao. Istraga o okolnostima događaja je u toku.

Postoji i druga strana priče. Pastor Vasile Filat, koji je poznavao oboje, kasnije je u razgovoru za portal Stiri izneo potpuno drugačiju verziju. Prema njegovim navodima, Irina mu je rekla da nije govorila Georgeu da želi da ga vidi mrtvog, već da želi da on "nestane iz njenog života". Filat je takođe tvrdio da je u njihovom braku bilo ozbiljnih međusobnih konflikata i da je Irina tvrdila da je bila emocionalno kontrolisana. To su, međutim, Filatove tvrdnje i svedočenja, a ne zaključci policijske istrage.