Mančester siti se suočava sa ozbiljnim optužbama za kršenje finansijskih pravila, a Fudbalski savez reaguje na situaciju.
frka
BURA OKO MANČESTER SITIJA: Oglasio se i Fudbalski savez!
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Velika bura u Engleskoj zbog slučaja Mančester sitija, kojem zbog optužbi za kršenje finansijskih pravila od 2009. do 2018. godine prete ozbiljne sankcije, uključujući izbacivanje iz Premijer lige i oduzimanje titula.
Siti je odbacio optužbe i poručio da odluka nezavisne komisije sadrži "jasne materijalne greške" u pravu, principima i činjenicama.
Foto galerija sa finala FA kupa Foto: Daniel Weir/Sports Press / Zuma Press / Profimedia
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Ubrzo je reagovao i Fudbalski savez Engleske.
- Odluka nezavisne komisije ima značajne posledice po integritet fudbala. Pažljivo razmatramo odluku i njene posledice i preduzećemo odgovarajuće mere tamo gde to bude potrebno - navodi se u saopštenju.
Savez je dodao da zbog toga što postupak i dalje traje neće dodatno komentarisati slučaj.
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