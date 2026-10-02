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Velika bura u Engleskoj zbog slučaja Mančester sitija, kojem zbog optužbi za kršenje finansijskih pravila od 2009. do 2018. godine prete ozbiljne sankcije, uključujući izbacivanje iz Premijer lige i oduzimanje titula.

Siti je odbacio optužbe i poručio da odluka nezavisne komisije sadrži "jasne materijalne greške" u pravu, principima i činjenicama.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija sa finala FA kupa Foto: Daniel Weir/Sports Press / Zuma Press / Profimedia

Ubrzo je reagovao i Fudbalski savez Engleske.

- Odluka nezavisne komisije ima značajne posledice po integritet fudbala. Pažljivo razmatramo odluku i njene posledice i preduzećemo odgovarajuće mere tamo gde to bude potrebno - navodi se u saopštenju.

Savez je dodao da zbog toga što postupak i dalje traje neće dodatno komentarisati slučaj.

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