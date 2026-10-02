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Rodrigao na utakmici protiv Šturma u Gracu

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FK Crvena zvezda i brazilski defanzivac Rodrigao sporazumno su raskinuli saradnju i stavili tačku na zajedničku priču, saznaje "Max sport".

Dve strane su postigle dogovor o čistom razlazu, pri čemu je igraču isplaćeno isključivo ono što je do sada zaradio, bez ikakvih dodatnih penala i opterećenja za klupski budžet.

1/6 Vidi galeriju Rodrigao Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Www.crvenazvezdafk.com, NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC

Brazilac je u crveno-belom dresu ukupno upisao 31 nastup i postigao tri gola uz jednu asistenciju. Prošle sezone je odigrao 29 utakmica, dok je u tekućoj zabeležio svega dva nastupa, pa je bilo jasno da je izgubio mesto u timu.

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