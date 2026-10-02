Slušaj vest

Naime prema listi koju je objavio nemački Bild i grčka Gazeta, selektor Srbije ima ugovor koji mu donosi 650.000 evra na godišnjem nivou, što je 54.167 evra mesečno, 12.500 nedeljno ili oko 1.781 dnevno.

Veljko Paunović, konferencija za medije 29. maj 2026. Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Paunović je, podsetimo, debitovao na klupi Srbije 13. novembra prošle godine na "Vembliju" protiv Engleske u kvalifikacijama za svetsko prvenstva, kada je naša selekcija poražena 2:0 i tada definitivno izgubila sve šanse da se plasira na Mundijal.

Paunović je do sada devet puta sedeo  na klupi Srbije i ima  negativan bilans (uključujući takmičarske i prijateljske utakmice) – samo dve pobede i sedam poraza uz gol razliku 7:21!

I za to je više nego solidno plaćen.

Istina daleko je po primanjima od svojih iskusnijih kolega koji vode najjače reprezentacije Evrope i sveta.

Neprikosnoven je Karlo Anćeloti sa 10 miliona evra na godišnjem nivou u Brazilu, drugi je Jirgen Klop sa sedam miliona, treći Maurisio Poketino sa 6,8 miliona u SAD.

Na visokom četvrtom mestu je Nemac na klupi Engleske Tomas Tuhel (6 miliona), a milion manje zaradi svetski i evropski prvak sa Španijom Luis de la Fuente po godini ugovora.

Iza su Žorž Žesus (Portugalija – 4 miliona), Zinedin Zidan (Francuska – 3,5 miliona), Ćavi Ernandes (Holandija – 3 miliona), Lionel Skaloni (Argentina – 2,3 miliona), Ralf Ragnik (Austrija – 2 miliona).

Na 11. i 12. mestu su srpski stručnjaci.

Selektor Grka Ivan Jovanović ima ugovor od 900.000 evra, a Paunović 650.000.

Ne propustiteFudbalORLOVI, ŠTA JE VAŠ CILJ? DA SE UNAPRED SVIMA PREDATE? DA NE ŠUTNETE NA GOL? Paunovićev loš izbor - protiv Nemačke smo dotakli dno!
Fudbalska reprezentacija Srbije
FudbalJel smo mi San Marino?
Veljko Paunović
FudbalNEMAČKA PREGAZILA ORLOVE - PAUNOVIĆ POSLE DEBAKLA PORUČIO: Znamo dobro sa kim smo igrali - idemo dalje!
Veljko Paunović
FudbalOVO JE VELJKOVIH STARTNIH 11 ZA NEMAČKU: Biće iznenađenja! Ko je ovo mogao da očekuje?
Veljko Paunović

01:44
Trojka Petra Popovića za titulu Zadra protiv Cibone Izvor: YouTube/Baloncestoyugoslavo Baloncestoyugoslavo