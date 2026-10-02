OTKRIVENO KOLIKO ZARAĐUJE VELJKO PAUNOVIĆ: Selektor Srbije među najplaćenijima na svetu...
Naime prema listi koju je objavio nemački Bild i grčka Gazeta, selektor Srbije ima ugovor koji mu donosi 650.000 evra na godišnjem nivou, što je 54.167 evra mesečno, 12.500 nedeljno ili oko 1.781 dnevno.
Paunović je, podsetimo, debitovao na klupi Srbije 13. novembra prošle godine na "Vembliju" protiv Engleske u kvalifikacijama za svetsko prvenstva, kada je naša selekcija poražena 2:0 i tada definitivno izgubila sve šanse da se plasira na Mundijal.
Paunović je do sada devet puta sedeo na klupi Srbije i ima negativan bilans (uključujući takmičarske i prijateljske utakmice) – samo dve pobede i sedam poraza uz gol razliku 7:21!
I za to je više nego solidno plaćen.
Istina daleko je po primanjima od svojih iskusnijih kolega koji vode najjače reprezentacije Evrope i sveta.
Neprikosnoven je Karlo Anćeloti sa 10 miliona evra na godišnjem nivou u Brazilu, drugi je Jirgen Klop sa sedam miliona, treći Maurisio Poketino sa 6,8 miliona u SAD.
Na visokom četvrtom mestu je Nemac na klupi Engleske Tomas Tuhel (6 miliona), a milion manje zaradi svetski i evropski prvak sa Španijom Luis de la Fuente po godini ugovora.
Iza su Žorž Žesus (Portugalija – 4 miliona), Zinedin Zidan (Francuska – 3,5 miliona), Ćavi Ernandes (Holandija – 3 miliona), Lionel Skaloni (Argentina – 2,3 miliona), Ralf Ragnik (Austrija – 2 miliona).
Na 11. i 12. mestu su srpski stručnjaci.
Selektor Grka Ivan Jovanović ima ugovor od 900.000 evra, a Paunović 650.000.