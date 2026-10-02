Slušaj vest

Naime prema listi koju je objavio nemački Bild i grčka Gazeta, selektor Srbije ima ugovor koji mu donosi 650.000 evra na godišnjem nivou, što je 54.167 evra mesečno, 12.500 nedeljno ili oko 1.781 dnevno.

1/7 Vidi galeriju Veljko Paunović, konferencija za medije 29. maj 2026. Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Paunović je, podsetimo, debitovao na klupi Srbije 13. novembra prošle godine na "Vembliju" protiv Engleske u kvalifikacijama za svetsko prvenstva, kada je naša selekcija poražena 2:0 i tada definitivno izgubila sve šanse da se plasira na Mundijal.

Paunović je do sada devet puta sedeo na klupi Srbije i ima negativan bilans (uključujući takmičarske i prijateljske utakmice) – samo dve pobede i sedam poraza uz gol razliku 7:21!

I za to je više nego solidno plaćen.

Istina daleko je po primanjima od svojih iskusnijih kolega koji vode najjače reprezentacije Evrope i sveta.

Neprikosnoven je Karlo Anćeloti sa 10 miliona evra na godišnjem nivou u Brazilu, drugi je Jirgen Klop sa sedam miliona, treći Maurisio Poketino sa 6,8 miliona u SAD.

Na visokom četvrtom mestu je Nemac na klupi Engleske Tomas Tuhel (6 miliona), a milion manje zaradi svetski i evropski prvak sa Španijom Luis de la Fuente po godini ugovora.

Iza su Žorž Žesus (Portugalija – 4 miliona), Zinedin Zidan (Francuska – 3,5 miliona), Ćavi Ernandes (Holandija – 3 miliona), Lionel Skaloni (Argentina – 2,3 miliona), Ralf Ragnik (Austrija – 2 miliona).

Na 11. i 12. mestu su srpski stručnjaci.

Selektor Grka Ivan Jovanović ima ugovor od 900.000 evra, a Paunović 650.000.