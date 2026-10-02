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Nakon što je kapiten napustio kamp reprezentacije usred sukoba sa selektorom Žoržom Žezusom, usledio je veliki pad broja pratilaca zvaničnog profila Portugala na Instagramu.

Prema dostupnim podacima, profil @portugal imao je nešto više od 25 miliona pratilaca.

Sada je broj pao na oko 23,5 miliona.

To znači da je za svega nekoliko dana reprezentacija ostala bez približno 1,5 miliona pratilaca.

Podaci koje navode različiti izvori ne slažu se potpuno u decimalu, ali svi beleže ogroman pad nakon afere sa Ronaldom. Pad je počeo da se ubrzava nakon što je Ronaldo napustio pripreme reprezentacije u Danskoj. Portugalac je odluku saopštio putem društvenih mreža, poručivši da će u budućnosti objasniti razloge svog odlaska. Njegov potez usledio je nakon što je ostao na klupi u utakmici protiv Norveške, a potom nije dobio priliku da zaigra.

Ronaldo je nakon toga razgovarao sa predsednikom Fudbalskog saveza Portugala Pedrom Proensom, a zatim napustio kamp. Cela situacija izazvala je burne reakcije javnosti, ali i navijača na društvenim mrežama. Posebno je zanimljiv podatak da je ogroman broj ljudi u kratkom periodu prestao da prati zvanični profil reprezentacije. Portugalski mediji već pišu o velikom digitalnom udaru koji je reprezentacija pretrpela nakon odlaska najveće zvezde.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo napustio reprezentaciju Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia, Berg/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako se na prvi pogled radi samo o broju na Instagramu, cifra pokazuje koliki je Ronaldov uticaj na portugalsku reprezentaciju. Istovremeno, sam Ronaldo i dalje ima ogromnu bazu pratilaca, sa oko 679 miliona ljudi na Instagramu. Za sada nije zvanično potvrđeno da je Ronaldo definitivno završio reprezentativnu karijeru.

Njegov odlazak iz kampa, međutim, otvorio je veliko pitanje o tome šta će se dalje dogoditi između njega, selektora Žorža Žezusa i portugalskog saveza.

Jedno je sigurno – sukob je već ostavio vidljiv trag na društvenim mrežama portugalske reprezentacije.