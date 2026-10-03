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Rui Pinto, čovek iza afere "Football Leaks" čija su otkrića bila među osnovama za istragu Premijer lige protiv Mančester sitija, mogao bi 10. oktobra da ostane bez državnog programa zaštite svedoka.

Njegovi advokati saopštili su da će bezbednosni program, u kojem se Pinto nalazi od 2020. godine, biti okončan, zbog čega bi mogao da izgubi državni smeštaj, dok nije poznato ni da li će mu policijska zaštita biti nastavljena.

Pravni tim situaciju ocenjuje kao kritičnu i navodi da je Pinto ove godine fizički napadnut u Lisabonu, kao i da i dalje dobija pretnje.

Advokati su najavili upravnu žalbu i zatražili preispitivanje odluke, kao i nastavak zaštite njihovog klijenta.

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