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Jedno od pitanja koje se sada postavlja jeste šta će biti sa prodajom dresova portugalske reprezentacije sa njegovim čuvenim brojem. Ronaldo je decenijama bio najveće komercijalno ime portugalskog fudbala, pa je jasno da njegov dres ima ogromnu tržišnu vrednost.

Posebno zanimljivo je to što se njegov odlazak događa u trenutku kada Portugal ima izuzetno snažnu globalnu bazu navijača. Ukoliko deo njih prestane da kupuje dres sa Ronaldovim imenom i brojem, posledice bi mogle da osete i reprezentacija i njen tehnički partner Nike. Ipak, konkretne procene da bi prodaja mogla da padne između sedam i 12 odsto za sada nisu potvrđene pouzdanim javnim podacima.

Ono što jeste poznato jeste da je Ronaldo tokom karijere pravio neverovatne komercijalne rezultate. Kada je 2018. godine prešao u Juventus, više od 500.000 dresova sa njegovim imenom bilo je prodato ili rezervisano za samo 24 sata. Ukupna vrednost tih prodaja procenjivana je na više desetina miliona dolara, ali to ne znači da je ceo taj novac završio u klupskoj kasi.

Kristijano Ronaldo Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Veliki deo prihoda od prodaje dresova pripada proizvođaču opreme, dok klub dobija svoj deo kroz ugovor i različite komercijalne aranžmane. Slična ludnica viđena je i kada se Ronaldo 2021. vratio u Mančester junajted. Njegov broj sedam tada je za samo nekoliko sati oborio rekord dnevne prodaje na Fanatics mreži, a Ronaldo je postao najprodavaniji fudbaler u prvih 24 sata nakon transfera.

Zato nije teško razumeti zašto njegovo ime ima ogromnu komercijalnu težinu. Upravo zbog toga sada se postavlja pitanje koliko će Portugal izgubiti ukoliko navijači nakon njegovog odlaska prestanu da kupuju njegov dres.

Ronaldo je tokom prethodnih godina postao mnogo više od fudbalera – njegovo ime je globalni brend.

Ipak, za sada nema zvanične procene koliko bi eventualni pad prodaje dresova mogao da iznosi. Jedno je sigurno: portugalska reprezentacija ostala je bez igrača čiji je marketing godinama bio među najjačim u svetskom fudbalu.

A ako se potražnja za dresom sa brojem sedam zaista drastično smanji, biće to još jedna posledica Ronaldovog odlaska koja se neće videti na fudbalskom terenu.

Jer kada ode najveća zvezda, ne odlaze samo golovi i asistencije – sa njom može da ode i deo ogromnog komercijalnog interesovanja.

Portugal sada mora da vidi koliko će taj Ronaldov efekat nedostajati i van terena.

1/10 Vidi galeriju Poslednji meč legendarnog Portugalca na Mundijalu. Foto: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / Zuma Press / Profimedia, Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia