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Izabranici Veljka Paunovića doživeli su sva tri poraza i već im preti eliminacija iz A divizije pre novembarskog ciklusa.

1/11 Vidi galeriju Nemačka - Srbija, Liga nacija 1.10.2026 Foto: Profimedia, Tom Weller / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Srbija je najpre doživela dva poraza na svom terenu od Grčke (1:2) i Holandije (1:2), a potom i sinoć u Minhenu od Nemačke 2:0.

Više od samih rezultata brine igra nacionalne selekcije, bez jasnog plana, sistema, rezonskog podmlađivanja tima u idealnom takmičenju za to kao što je Liga nacija. Podsetimo slede mnogo važnije kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028 godine.

Srbija je sinoć protiv B tima Nemačke delovala toliko inferiorno da je bilo mučno gledati. Orlovi su za 90 minuta uputili samo jedan udarac na gol.

Nakon trećeg kola tabela je poražavajuća po tim Veljka Paunovića, koji je ubedljivo poslednji u grupi 2.

Prva je Grčka sa sedam bodova, Holandija ima pet, Nemačka četiri, a Srbija je bez bodova.

Postoji realna šansa da Srbija već u nedelju matematički ispadne u B diviziju.

Naime ukoliko Holandija savlada Srbiju, a Nemačka se revanšira Grčkoj, Srbija će ostati i bez matematičkih šansi za opstanak u elitnoj diviziji.

Podsetimo poslednjeplasirana ekipa iz svake grupe ispada u niži rang takmičenja, dok trećeplasirana ide u baraž za opstanak sa drugoplasiranim iz B divizije (u našem slučaju).

Dodatni problem za Srbiju je što će Holandija na meču u Ajndhovenu za razliku od Nemačke igrati sa najjačim mogućim timom i po svemu prikazanom do sada sve sem lagane pobede "Oranja" bila bi prava senzacija.

Evo kako trenutno izgleda tabela grupe 2:





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Takođe u meč u Ajndhovenu nažalost može da postane istorijski u negativnom smislu.

Naime nikada u istoriji naš nacionalni tim nije vezao šest poraza, a upravo to će se dogoditi ukoliko Srbija izgubi od Holandije.

Podsetimo Orlovi su poraženi od Zelenortskih ostrva i Meksika u prijateljskim mečevima u junu, a sada su doživeli tri vezana poraza u Ligi nacija.

1/17 Vidi galeriju Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic