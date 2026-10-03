Slušaj vest

Fudbalski klub Zemun angažovao je trojicu novih igrača, od čega je najzvučnije ime Nikola Dovedan, saznaje "B92".

Ovaj 32-godišnji polušpic, sa iskustvom igranja u Bundesligi (Hajdenhajm), stiže kao slobodan igrač.

FK Zemun - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

U Nemačkoj je igrao za Hajdenhajm i Nirnberg, da bi ga put preko Karagumruka odveo u grčki Iraklis, koji je napustio letos. Tokom igranja Bundeslige, upisao je 21 nastup, uz tri gola i dve asistencije.

Zemun će posle reprezentativne pauze igrati sa Železničarem iz Pančeva.

Ne propustiteFudbalČAKA TRAORE SE VRATIO U PARTIZAN! Crno-beli jači za reprezentativca Obale Slonovače
Čaka Traore
FudbalCRNO-BELI ULAŽU U BUDUĆNOST: Počeli radovi na novom internatu Partizanove akademije
Teleoptik, internat, FK Partizan
FudbalSTIGLA KONTROLA, A PARTIZAN SPREMIO MILIONE! Humska prošla novi UEFA test!
PARTIZAN-GETAFE_15.JPG
FudbalMRĐA RASTURIO PARTIZAN! Bivši golgeter Zvezde bez dlake na jeziku: "Prespavali ste godine kada ste otimali na sve strane"!
dragan-mrdja.jpg

BONUS VIDEO:

00:57
Fudbaleri Partizana pred Grobarima u Surdulici Izvor: TV Arena sport/Screenshot