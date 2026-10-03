Fudbalski klub Zemun potpisao je ugovor sa Nikolom Dovedanom, bivšim igračem Bundeslige, kao i sa još dvojicom novih fudbalera.
bomba
DETONACIJA U SUPERLIGI SRBIJE! Zemunci kaparisali veliko pojačanje!
Slušaj vest
Fudbalski klub Zemun angažovao je trojicu novih igrača, od čega je najzvučnije ime Nikola Dovedan, saznaje "B92".
Ovaj 32-godišnji polušpic, sa iskustvom igranja u Bundesligi (Hajdenhajm), stiže kao slobodan igrač.
FK Zemun - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
U Nemačkoj je igrao za Hajdenhajm i Nirnberg, da bi ga put preko Karagumruka odveo u grčki Iraklis, koji je napustio letos. Tokom igranja Bundeslige, upisao je 21 nastup, uz tri gola i dve asistencije.
Zemun će posle reprezentativne pauze igrati sa Železničarem iz Pančeva.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši