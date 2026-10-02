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Mančester siti je zvanično je uložio žalbu na odluku nezavisne komisije koja ga je proglasila odgovornim za kršenje finansijskih pravila takmičenja.

1/7 Vidi galeriju Mančester siti - Arsenal, 19.4.2026. Foto: Conor Molloy/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia, Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia

Građani su žalbu podneli u četvrtak uveče, a u zvaničnom saopštenju ponovili su da odbacuju optužbe koje im se stavljaju na teret. Klub tvrdi da odluka komisije sadrži "jasne materijalne greške, pravne, načelne i činjenične propuste" i da zbog toga ne može da bude prihvaćena kao konačna.

Siti se tokom čitavog procesa pozivao na obimnu dokumentaciju kojom, kako navodi, potkrepljuje svoju odbranu. Klub ističe da poseduje sveobuhvatan skup dokaza koji podržavaju njegove stavove u ovom slučaju.

Spornu proceduru pokrenula je Premijer liga još u februaru 2023. godine, kada je veliki broj navodnih prekršaja prosleđen nezavisnoj komisiji. Sam postupak traje godinama, a Siti je od početka insistirao na tome da će kroz nezavisni proces dokazati svoju nevinost.

U središtu slučaja nalaze se navodi o finansijskim nepravilnostima i načinu na koji su pojedini komercijalni ugovori prikazivani, kao i pitanja povezana sa finansiranjem kluba. Prema navodima iz slučaja, predmet istrage obuhvata period od sezone 2009/10 do 2017/18.

Jedan od ključnih delova odbrane odnosi se na poreklo novca iz određenih sponzorskih aranžmana. Siti želi da ospori način na koji su tumačene finansijske veze između kluba, njegovih komercijalnih partnera i Abu Dabija.

Klub je u najnovijem saopštenju poručio da će nastaviti da koristi sve dostupne pravne i regulatorne mogućnosti, ali je istovremeno naglasio da zbog prirode postupka ne može da iznosi više detalja dok se kompletan proces ne završi.

"Etihad Airways", jedan od najvažnijih komercijalnih partnera Mančester sitija, takođe se pominje u okviru šireg spora, dok bi potencijalni pravni potezi kompanije protiv Premijer lige mogli dodatno da zakomplikuju već višegodišnji slučaj.