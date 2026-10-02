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Prednost Moldaviji doneo je Niki Kleščenko golom u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, a vođstvo je uvećao Petru Popesku pogotkom u 50. minutu.

Konačan rezultat postavio je defanzivac Kazahstana Nurali Alip pogotkom u 64. minutu.

Reprezentacija Moldavije je druga na tabeli Grupe 3 sa četiri boda, dok Kazahstan zauzima poslednje, četvrto mesto sa jednim bodom.

Selekcija Moldavije će u narednom kolu u Kišinjevu dočekati reprezentaciju Slovačke, dok će Kazahstan u Astani biti domaćin protiv Farskih Ostrva.

Bila je ovo tek prva pobeda Moldavaca posle gotovo dve godine.

Poslednji put slast trijumfa su osetili 14. novembra 2024. godine protiv Andore (slavili 1:0) da bi od tada, na 17 utakmica, što prijateljskih što takmičarskih, izgubili 12 puta, a pet puta remizirali