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Ova utakmica je u centru pažnje jer će se na njoj od dresa reprezentacije oprostiti legendarni Edin Džeko

Džeko, foto galerija Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram/amradzeko

Džeko će završiti bogatu reprezentativnu karijeru u kojoj je dva puta igrao Svetsko prvenstvo.Njega će ispratiti prepun stadion u Zenici, a njegova supruga, Amra uputila mu je emotivnu poruku pred oproštaj od reprezentacije:

"Teško je pronaći prave reči za kraj nečega što je toliko dugo bilo deo tebe, a kroz tebe i deo svih nas. Znamo koliko voliš Bosnu i Hercegovinu i koliko ti je značilo da nosiš njen dres. Ali znamo i koliko si mu dao - godine, snagu, emociju, odgovornost i srce. Uvek iznova, bez obzira na pobede, poraze, kritike ili teške trenutke. Bio si neko u kome su videli svoju zemlju, za koga su navijali i sa kim su verovali. Danas znaš da je vreme. Dao si sve što si mogao, i više od toga. Ali znam da će poslednji put ipak zaboleti. Jer od nečega što toliko voliš ne možeš tek tako da se oprostiš. A možda je nama najlepše od svega to što si tu ljubav preneo i na našu decu. Iako su rođeni i odrastaju van Bosne, naučio si ih da svoju zemlju nosiš u srcu gde god da si. I zato danas nema potrebe za mnogo reči. Samo da znaš da smo bili, da jesmo i da ćemo uvek biti tvoji najveći navijači. Ponosni na tebe. Zauvek - istakla je supruga Edina Džeka."

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