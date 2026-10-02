"Teško je pronaći prave reči za kraj nečega što je toliko dugo bilo deo tebe, a kroz tebe i deo svih nas. Znamo koliko voliš Bosnu i Hercegovinu i koliko ti je značilo da nosiš njen dres. Ali znamo i koliko si mu dao - godine, snagu, emociju, odgovornost i srce. Uvek iznova, bez obzira na pobede, poraze, kritike ili teške trenutke. Bio si neko u kome su videli svoju zemlju, za koga su navijali i sa kim su verovali. Danas znaš da je vreme. Dao si sve što si mogao, i više od toga. Ali znam da će poslednji put ipak zaboleti. Jer od nečega što toliko voliš ne možeš tek tako da se oprostiš. A možda je nama najlepše od svega to što si tu ljubav preneo i na našu decu. Iako su rođeni i odrastaju van Bosne, naučio si ih da svoju zemlju nosiš u srcu gde god da si. I zato danas nema potrebe za mnogo reči. Samo da znaš da smo bili, da jesmo i da ćemo uvek biti tvoji najveći navijači. Ponosni na tebe. Zauvek - istakla je supruga Edina Džeka."