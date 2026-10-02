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Prednost Crnoj Gori doneo je Vasilije Adžić golom u trećem minutu, da bi isti igrač vođstvo uvećao pogotkom u 56. minutu.

Konačan rezultat postavio je vezista Letonije Markus Strods pogotkom u 82. minutu.

U drugoj utakmici trećeg kola Grupe 2, reprezentacija Kipra je na svom terenu u Nikoziji pobedila selekciju Jermenije 2:0.

Prednost Kipru doneo je Leonidas Konomis golom u 19. minutu, a konačan rezultat je postavio Andronikos Kakulis pogotkom u 31. minutu.

Selekcija Kipra je od 52. minuta igrala sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio Kostas Pileas.

Reprezentacija Crne Gore je prva na tabeli Grupe 2 sa maksimalnih devet bodova. Kipar se nalazi na drugoj poziciji sa četiri boda, Jermenija je treća sa tri boda, dok Letonija zauzima poslednje, četvrto mesto sa jednim bodom.

Selekcija Crne Gore će u narednom kolu u Podgorici dočekati reprezentaciju Jermenije, dok će Kipar u Nikoziji biti domaćin protiv Letonije.

(Beta)