EDIN DŽEKO SE OPROSTIO OD DRESA BOSNE I HERGEGOVINE: Spektakl u Zenici - koreografija i špalir u čast legende...
Ceo meč je bio u senci oproštaja Edina Džeka od nacionalnog dresa nakon 20 godina reprezentativne karijere.
Džeko je po 152. put je nosio dres Zmajeva na meču trećeg kola Lige nacija protiv Švedske, koji je završen sa 1:1.
Džeko je zaigrao od starta na prepunom stadionu "Bilino polje" u Zenici, gde nije mogla igla da padne. Pre meča smo videli transparente na okolnim zgradama, kao i bakljadu izvan stadiona.
Na samom stadionu je takođe bilo spektakularno i sve u znaku Džeka, kojem su "BH Fanatikosi" posvetili koreografiju. Na nebu su dronovi iscrtali broj 11 i natpis Džeko.
Kada je došao 64. minut, selektor Sergej Barbarez je odlučio da zameni Edina Džeka, koji je napustio teren uz mnogo emocija. Saigrači su prišli kod aut linije i napravili su mu špalir pre nego što je izašao sa terena uz ovacije sa stadiona.
Neposredno pre toga Đokereš je u 61. minutu doveo Švedsku u vođstvo, a u 80. minutu je Kerim Alajbegović postavio konačnih 1:1 i sprečio poraz Bosne u oproštajnom Džekovom meču.