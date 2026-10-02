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Ceo meč je bio u senci oproštaja Edina Džeka od nacionalnog dresa nakon 20 godina reprezentativne karijere.

Foto galerija iz Zenice Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia, LUDVIG THUNMAN / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Džeko je po 152. put je nosio dres Zmajeva na meču trećeg kola Lige nacija protiv Švedske, koji je završen sa 1:1.

Džeko je zaigrao od starta na prepunom stadionu "Bilino polje" u Zenici, gde nije mogla igla da padne. Pre meča smo videli transparente na okolnim zgradama, kao i bakljadu izvan stadiona.

Na samom stadionu je takođe bilo spektakularno i sve u znaku Džeka, kojem su "BH Fanatikosi" posvetili koreografiju. Na nebu su dronovi iscrtali broj 11 i natpis Džeko.

Kada je došao 64. minut, selektor Sergej Barbarez je odlučio da zameni Edina Džeka, koji je napustio teren uz mnogo emocija. Saigrači su prišli kod aut linije i napravili su mu špalir pre nego što je izašao sa terena uz ovacije sa stadiona.

Neposredno pre toga Đokereš je u 61. minutu doveo Švedsku u vođstvo, a u 80. minutu je Kerim Alajbegović postavio konačnih 1:1 i sprečio poraz Bosne u oproštajnom Džekovom meču.

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Edin Džeko oproštaj od reprezentacije Izvor: Arena Sport