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Prednost Francuskoj doneo je Majkl Olise golom u 55. minutu, a izjednačenje Italiji Alesandro Bastoni pogotkom u 68. minutu.

Reprezentacija Francuske je od 85. minuta igrala sa igračem manje, pošto je tad drugi žuti karton dobio Dajo Upamekano.

U drugoj utakmici trećeg kola Grupe 1, reprezentacija Belgije je na svom terenu u Liježu pobedila selekciju Turske 3:0.

Prednost Belgiji doneo je Kevin de Brujne golom u 10. minutu, da bi isti igrač vođstvo uvećao pogotkom u 59. minutu.

Konačan rezultat postavio je napadač Belgije Romelo Lukaku pogotkom u 76. minutu.

Reprezentacija Francuske je prva na tabeli Grupe 1 sa sedam bodova. Belgija se nalazi na drugoj poziciji sa šest bodova, Italija je treća sa četiri boda, dok Turska zauzima poslednje, četvrto mesto bez osvojenog boda.

Selekcija Francuske će u narednom kolu u Parizu dočekati selekciju Belgije, dok će Italija u Bolonji biti domaćin protiv Turske.

(Beta)