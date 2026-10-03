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Katastrofa kakva se ne pamti decenijama!

Rumunija je doživela jedan od najtežih poraza u svojoj fudbalskoj istoriji, pošto je u Poljskoj doživela debakl – čak 6:0!

Doživeli su Rumuni pravi potop, a novi selektor i legenda tamošnjeg fudbala Georgе Hadži nije mogao ni da zamisli ovakav početak mandata. Posle tri uzastopna poraza u zvaničnim utakmicama, legendarni bivši fudbaler Real Madrida i Barselone našao se na udaru javnosti, dok su navijači posle utakmice besneli.

Rumunija je u Poljsku stigla u potrazi za prvim bodovima u Ligi nacija, ali se kući vraća potpuno razbijena. Poljaci su od prvog do poslednjeg minuta kontrolisali meč, a rezultat 6:0 najbolje govori o razlici koja je bila na terenu.

Crveni karton otvorio put ka katastrofi

Sve je krenulo nizbrdo u 22. minutu, kada je Radu Dragušin dobio direktan crveni karton.

Samo dva minuta kasnije Robert Levandovski je realizovao penal i otvorio goleadu. Isti igrač je u 47. minutu ponovo zatresao mrežu, a samo dva minuta kasnije Virgil Gica je postigao autogol.

Tu nije bio kraj mukama Rumuna.

Piotr Zelinski je u 62. minutu povisio na 4:0, Jan Bednarek je četiri minuta kasnije postigao peti gol, a onda je u 86. minutu Levandovski kompletirao het-trik za konačnih 6:0.

Rumuni su bili potpuno nemoćni, a selektor Hadži je poslednje minute meča proveo vidno utučen na klupi. Nakon poslednjeg zvižduka odmah je otišao u svlačionicu.

Reprezentativci Rumunije potom su prišli svojim navijačima, ali ih nisu dočekale ovacije. Sa tribina su se čuli zvižduci i uvrede na račun Fudbalskog saveza Rumunije, dok se ekipa veoma kratko zadržala pred gostujućim navijačima.

Istorijski debakl koji će dugo pamtiti

Poraz od 6:0 otvorio je i stranice istorije koje Rumuni sigurno nisu želeli da ponovo čitaju.

Rumunija nije primila šest golova na jednoj utakmici još od 13. novembra 1977. godine, kada je Jugoslavija slavila protiv nje sa 6:4.

Još porazniji podatak govori da Rumunija nije izgubila utakmicu razlikom od šest golova još od 24. maja 1967. godine, kada je Švajcarska slavila sa čak 7:1.

Sada je taj crni niz ponovo ispisan.

Hadži je tako postao prvi selektor Rumunije u istoriji koji je svoj mandat u zvaničnim utakmicama počeo sa tri uzastopna poraza.

A posle svega, oglasio se i jedan od najvećih rumunskih fudbalera - Adrijan Mutu. Legendarni reprezentativac nije štedeo ni selektora, ni igrače, ni celokupnu situaciju oko reprezentacije.

Mutu bez dlake na jeziku: "Doživeli smo poniženje"

Mutu je tokom analize na rumunskoj televiziji bio veoma oštar, ali je istovremeno pozvao na razum i podršku reprezentaciji.

"Smatram da je jedanaesterac dosuđen olako. Da je reč o reprezentaciji sa većim ugledom, mislim da ne bi bio dosuđen. Što se same utakmice tiče, teško ju je analizirati. Ovo je veoma važan trenutak za reprezentaciju. Moramo biti uz njih i doneti ispravan sud. No, dok smo uz njih, mogu samo da zamislim šta im je na duši, šta proživljava Hadži. Nažalost, ostaje nam veče u kojem smo doživeli poniženje. Video sam apatičnu i dezorijentisanu ekipu, igrače koji su samo šetali terenom. Nisam video strah od poraza. Situacija je ozbiljna, ugled Rumunije je u pitanju. Kada obučeš dres reprezentacije, moraš da igraš na najvišem nivou, a ne ovako. Ovi nam rezultati nimalo ne pomažu, a atmosfera ne ide na ruku Hadžiju. Šta bih mogao da mu zamerim? Posle crvenog kartona prešao je na formaciju 4-3-2 kako bi pokušao da osvoji barem bod. Andrei Raciu je bio bez prave inspiracije; možda mu je ovo bila i najslabija utakmica u reprezentativnom dresu. Pri rezultatu 6:0 teško je bilo šta reći", zaključio je Mutu.

1/5 Vidi galeriju Poljska - Rumunija 0:6, Liga nacija Foto: Iwanczuk/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rumunija sada mora da pronađe način da se što pre podigne posle večeri za zaborav. Debakl u Poljskoj nije samo težak poraz - on je otvorio brojna pitanja o stanju reprezentacije, selektoru Hadžiju i igračima koji su na terenu izgledali potpuno nemoćno.

A ono što posebno boli Rumune jeste činjenica da je sve to došlo na početku mandata jedne od najvećih legendi njihovog fudbala.

Hadži je preuzeo reprezentaciju sa ogromnim očekivanjima.

Posle tri zvanične utakmice - tri poraza i šest primljenih golova u jednom meču.

Rumunija će želeti što pre da zaboravi ovu noć. Fudbalska istorija, međutim, neće tako lako.