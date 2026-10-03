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Rui Pinto, čovek koji je projektom „Football Leaks“ uzdrmao evropski fudbal i razotkrio brojne detalje poslovanja Mančester sitija, sada se i sam našao u ozbiljnoj opasnosti.

Portugalske vlasti odlučile su da mu ukinu zaštitu u okviru programa zaštićenih svedoka, dok Pinto tvrdi da mu je život ozbiljno ugrožen zbog brojnih pretnji koje je dobijao.

Zanimljivo, odluka o ukidanju zaštite je saopštena samo nekoliko dana nakon što je nezavisna komisija Premijer lige proglasila Mančester siti krivim za 114 tačaka kršenja finansijskih pravila.

Zaštita mu prestaje 10. oktobra

Pinto je od 2020. godine bio u portugalskom programu zaštite svedoka, nakon što je pristao da sarađuje sa tamošnjim vlastima i preda im materijale do kojih je došao kroz projekat Football Leaks. Sada je obavešten da će njegovo učešće u programu biti prekinuto 10. oktobra, čime prestaje i policijska zaštita.

Portugalci su procenili da je rizik po njegovu bezbednost nizak, iako je Pinto u aprilu ove godine fizički napadnut u Lisabonu dok je još bio pod zaštitom. Njegovi advokati tvrde suprotno i upozoravaju da je njihov klijent sada "ranjiviji nego u bilo kom trenutku od 2020. godine".

Rui Pinto Foto: MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia

"Postoji ozbiljan rizik od atentata"

Sam Pinto tvrdi da je odluka portugalskih vlasti došla u izuzetno osetljivom trenutku. Prema njegovim rečima, dobio je više pretnji smrću i zbog toga planira da napusti Portugal i preseli se na tajnu lokaciju.

"Dana 30. septembra 2026. godine, samo nekoliko sati nakon presude kojom je zvanično potvrđena krivica Mančester sitija, komisija odgovorna za program zaštite svedoka u Portugalu obavestila me je o odluci da prekine moje učešće u programu i povuče policijsku zaštitu, čime me je svesno dovela u životno opasnu situaciju", naveo je Pinto.

On je potom poručio da zbog svega što se dešava nema drugog izbora.

"S obzirom na ove okolnosti, nemam drugu alternativu nego da se u narednih nekoliko dana preselim na lokaciju koja neće biti otkrivena, na neodređeno vreme, zbog brojnih pretnji smrću koje sam dobio i ozbiljnog rizika od pokušaja atentata na mene", rekao je Pinto.

Njegovi dokumenti pokrenuli istragu protiv Sitija

Pinto je preko "Football Leaksa" objavio veliki broj poverljivih dokumenata, a materijal koji je ustupio nemačkom "Špiglu" korišćen je u istraživanjima finansijskog poslovanja Mančester sitija. Ti podaci kasnije su bili povezani sa istragama UEFA i Premijer lige.

Nezavisna komisija Premijer lige sada je utvrdila da je Siti prekršio finansijska pravila u periodu od 2009. do 2018. godine, uključujući nalaze u vezi sa lažnim komercijalnim ugovorima i prikazivanjem prihoda i troškova. Klub je negirao optužbe i žalio se na odluku.

Pintovi advokati najavili su pravnu borbu protiv odluke o ukidanju zaštite. Oni navode da njihov klijent nije dobio priliku da bude saslušan pre donošenja odluke i traže novu procenu njegovog bezbednosnog rizika i nastavak zaštite.

Priča je tako dobila novi dramatičan obrt - čovek čiji su dokumenti godinama potresali evropski fudbal sada tvrdi da je, posle ukidanja državne zaštite, i sam postao meta ozbiljnih pretnji.