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Reprezentacija Bosne i Hercegovine je u 3. kolu Lige nacija osvojila bod protiv Švedske u Zenici pošto je utakmica završena rezultatom 1:1.

Bio je to 152. i poslednji nastup jednog od najboljih fudbalera Bosne i Hercegovine svih vremena.

Edin Džeko će u martu 2027. proslaviti 41. rođendan, a do 2. oktobra 2026. gotovo je uvek bio na raspolaganju nacionalnom timu. U tih 152 mečeva postigao je 73 pogotka.

Protiv Švedske je bio starter, a u 64. minutu je završio reprezentativnu karijeru.

Nakon utakmice se obratio navijačima.

"Voleo bih i ja da je 1. april i da sam mogao da kažem: 'Hvala vam što ste svi došli, sve pripremili, ja se ne opraštam'. Nemam ja više godina za te šale. Mislim da je ovo taman i da je pravo vreme, pravi trenutak. Ostavljam ekipu u dobrom stanju i ima mladih momaka koji će biti sve bolji i bolji. Napred imamo igrače koji znaju da daju gol i stvarno odlazim srećan. Sad sam na ovoj vašoj, navijačkoj strani", rekao je Džeko.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija iz Zenice Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia, LUDVIG THUNMAN / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Razmišljao o produžetku

Postoji li mogućnost da u skorijoj budućnosti na neki novi način bude deo reprezentacije.

"Nisam razmišljao o tome, ali evo, prošao sam 40. godinu. Treba prvo malo odmoriti jer je naporno sve ovo i psihološki i stres. Trebaće mi malo vremena, ali poznavajući sebe, brzo ću ja poželeti nešto. A šta će to biti, videćemo. Moram imati osećaj u sebi da to želim".

Kako se osećao tokom poslednje utakmice?

"Znaš kad osetiš neki pritisak u grudima. Na neki način kao da igraš prvu utakmicu, ali kada je počela, sve prođe. Više je do iščekivanja. Posle utakmice sam se osećao sasvim okej. Stvarno sam srećan što je završilo na ovaj način".

Zahvalan je zbog plasmana na Mundijal, a odigrao je dva - 2014. i 2026. godine.

"Hvala Bogu, pogledao me sa Svetskim prvenstvom. Vidi se da i druge ekipe sada imaju respekt, a Mundijal nam daje poverenje u sebe. Sve je otišlo na drugu dimenziju i to se vidi početkom Lige nacija".

Sada će bodriti doskorašnje saigrače kao navijač.

"Van fudbala ću biti isti, to sam ja. Ja i ova ekipa smo povezani, oni su deo mene i ja sam deo njih. Bez obzira na kraj karijere, ja sam uvek uz njih kad god treba i šta god treba. Pre dve godine bi bila ista situacija. Ne bih bio toliko ispunjen, ali se sada stvarno dobro osećam. Rađaju se novi, biće".

Priznao je da je razmišljao o produžetku igranja za nacionalni tim i objasnio zašto je odlučio da se sada povuče.

"Mogao sam da nastavim, nekad da igram, nekad ne. To meni ne bi bio problem i fizički to mogu, ali čovek opet razmišlja. Za dve godine imamo to Evropsko prvenstvo, a ja ću tada imati 42 godine. Imaš istovremeno ovu Ligu nacija koja ti je potrebna kao priprema. Moraju svi da se uigraju, pripreme za martovske utakmice, kako bi u kvalifikacijama bili u punoj formi. Liga nacija nam može doneti drugi šešir, što je ključno, tako da je ovo pravi momenat“.

Reprezentativnu karijeru je završio na idealnom mestu.

"Ovde sam odigrao najviše utakmica. Zenica i Bilino Polje imaju čar za mene jer sam tu odigrao najveće svoje utakmice. Najviše sam tu igrao i lepo je da sam tu završio karijeru"zaključio je Edin Džeko.

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