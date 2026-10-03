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Kristijano Ronaldo je označio da mu se sviđa objava "SportTV-a" u kojoj bivši brazilski reprezentativac Felipe Melo otvoreno govori o odnosu prema jednoj od najvećih zvezda u istoriji fudbala.

Melo je u svom izlaganju stao na Ronaldovu stranu, kritikovao odnos portugalskih reprezentativaca prema njemu i povukao paralelu sa načinom na koji Argentinci tretiraju Lionela Mesija. Upravo tu objavu Ronaldo je lajkovao, čime je njegov gest dobio dodatnu težinu.

Napustio reprezentaciju Portugala

Podsetimo, sve se događa nakon velikog potresa u portugalskoj reprezentaciji. Ronaldo je napustio kamp nacionalnog tima nakon što je prethodno ostao na klupi u pobedi Portugala nad Norveškom 2:1.

Nakon konferencije za medije selektora Žorža Žezusa, Ronaldo je razgovarao sa predsednikom Fudbalskog saveza Portugala i doneo odluku da napusti reprezentativni kamp. Iskusni napadač tada je poručio da će u budućnosti objasniti razloge zbog kojih je doneo takvu odluku.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo napustio reprezentaciju Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia, Berg/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Žezus je, sa druge strane, negirao da je između njega i Ronalda došlo do direktnog sukoba, uz objašnjenje da su pravila ista za sve igrače. Ronaldo je potom propustio utakmicu protiv Danske, koju je Portugal dobio rezultatom 4:2.

Upravo u takvoj atmosferi pojavila se Melova poruka, a Ronaldo je svojim lajkom pokazao da je video ono što je bivši brazilski reprezentativac rekao.

Ogromna razlika u odnosu prema Ronaldu i Mesiju

Melo je posebno naglasio da smatra da postoji velika razlika u načinu na koji se prema Ronaldu odnose njegovi reprezentativni saigrači u odnosu na tretman koji Lionel Mesi ima u Argentini.

"Postoji ogromna razlika u tome kako se portugalski saigrači odnose prema Kristijanu Ronaldu u poređenju sa načinom na koji argentinski fudbaleri tretiraju Lionela Mesija".

Bivši brazilski reprezentativac zatim je kao primer naveo i Rasmusa Hojlunda, koji je nakon utakmice Danske i Portugala privukao pažnju javnosti. Danski napadač je tokom proslave gola imitirao Ronaldov prepoznatljivi način proslave, a nakon utakmice dogodila se i zanimljiva situacija tokom pozdravljanja sa Žezusom. Hojlund je inače javno govorio o Ronaldu kao svom fudbalskom idolu.

Melo je upravo kroz taj primer želeo da naglasi koliko, prema njegovom mišljenju, Ronaldo uživa poštovanje čak i kod protivničkih igrača.

"Vidim daleko više poštovanja kod protivničkih igrača kada igraju protiv Kristijana Ronalda nego unutar samog Portugala. Pa i juče je Rasmus Hojlund bio silno razočaran u Žorža Žezusa jer mu je idol Kristijano Ronaldo. To jednostavno nije u redu, jer niko u tom timu nije ni do kolena igraču kakav je Kristijano Ronaldo. Nedopustivo je pustiti ga da tek tako ode kao da se ništa nije dogodilo".

Ronaldov "lajk" izazvao dodatnu pažnju

Upravo je poslednji deo Melove poruke izazvao posebnu pažnju, jer se Ronaldo lično našao među korisnicima koji su označili da im se sviđa objava "SportTV-a".

Samo sviđanje, naravno, ne predstavlja formalnu izjavu fudbalera niti znači da je javno potvrdio svaku pojedinačnu Melovu tvrdnju. Ipak, činjenica da je Ronaldo označio da mu se sviđa video u kojem Melo otvoreno kritikuje tretman koji je dobio u reprezentaciji izazvala je brojne reakcije. Portugalski mediji posebno su istakli taj potez.

Kristijano Ronaldo "lajkovao" objavu Foto: Printscreen/Instagram

Ronaldo se nakon odlaska iz kampa nije javno upuštao u detaljno objašnjavanje sukoba. Poručio je da će u odgovarajućem trenutku portugalskoj javnosti otkriti razloge svoje odluke, dok je reprezentaciji i saigračima poželeo sreću.

U međuvremenu, Portugal je bez svog kapitena savladao Dansku 4:2, ali priča o Ronaldovom odlasku iz reprezentacije i dalje ne jenjava. Njegovo sviđanje Melove objave samo je dodatno podgrejao raspravu o tome šta se zapravo dogodilo između jedne od najvećih zvezda portugalskog fudbala i selektora Žorža Žezusa.

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