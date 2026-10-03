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Fudbalska reprezentacija Srbije odradila je poslednji trening u Minhenu pred duel sa Holandijom u četvrtom kolu Lige nacija.

Ekipa Veljka Paunovića trenirala je u sportskom kompleksu Bajerna, a odmah nakon završetka treninga krenula je put Holandije, gde je očekuje važan meč.

1/4 Vidi galeriju Trening reprezentacije Srbije Foto: Fss.rs

Srbija će sutra od 20.45 časova gostovati Holandiji na stadionu „Filips“ u Ajndhovenu.

„Orlovi“ su u prva tri kola upisali isto toliko poraza – od Grčke, Holandije i Nemačke, kojoj su se suprotstavili pre dva dana.

Holandija je, sa druge strane, pored pobede nad Srbijom, remizirala sa Nemačkom i Grčkom, pa u susret ulazi sa četiri osvojena boda.