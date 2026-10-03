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Klub sa "Etihada" prolazi kroz najteži period u modernoj istoriji, pošto je optužen krivim u 114 od 115 slučajeva kršenja finansijskog fer-pleja, a iako je uložio žalbu, deluje neminovno da ga čeka istorijska kazna.

Pep Gvardiola je odlučio da pruži podršku svom donedavnom klubu u kom je proveo čitavu deceniju, te će biti na tribinama "Etihada" na meču Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena.

1/4 Vidi galeriju Trener Mančester sitija - Pep Gvardiola Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Dennis Agyeman / AFP / Profimedia, Alan Martin/Colorsport / Shutterstock Editorial / Profimedia

Siti je trenutno lider Premijer lige sa 15 bodova, a nakon reprezentativne pauze slede dva velika derbija, 11. oktobra gostovanje Liverpulu na "Enfildu", a potom tri dana kasnije u goste stiže PSŽ.

Idealan trenutak da se Pep pojavi i pruži podršku navijačima koji su vidno razočarani poslednjim dešavanjima na "Etihadu".

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