Pep Gvardiola namerava da iznenadi navijače Mančester sitija u najtežem mogućem trenutku.
SITI
GVARDIOLA SE VRAĆA U MANČESTER U JEKU SKANDALA! Klub čeka kaznu i očekuje povratak legende
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Klub sa "Etihada" prolazi kroz najteži period u modernoj istoriji, pošto je optužen krivim u 114 od 115 slučajeva kršenja finansijskog fer-pleja, a iako je uložio žalbu, deluje neminovno da ga čeka istorijska kazna.
Pep Gvardiola je odlučio da pruži podršku svom donedavnom klubu u kom je proveo čitavu deceniju, te će biti na tribinama "Etihada" na meču Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena.
Trener Mančester sitija - Pep Gvardiola Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Dennis Agyeman / AFP / Profimedia, Alan Martin/Colorsport / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Siti je trenutno lider Premijer lige sa 15 bodova, a nakon reprezentativne pauze slede dva velika derbija, 11. oktobra gostovanje Liverpulu na "Enfildu", a potom tri dana kasnije u goste stiže PSŽ.
Idealan trenutak da se Pep pojavi i pruži podršku navijačima koji su vidno razočarani poslednjim dešavanjima na "Etihadu".
Kurir sport/sportske.net
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