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Mark Kukurelja je upitan o svom mišljenju ko bi trebalo da dobije Zlatnu loptu, prestižnu nagradu koju tradicionalno dodeljuje "Frans fudbal".

“Da ja imam pravo glasa, glasao bih za sebe! Svi nominovani su moji saigrači. Neka pobedi onaj ko to zaslužuje, prepuštam odluku onima koji glasaju. U svakom slučaju, kapnuće mi neki poklončić jer smo klupski ili reprezentativni drugari” našalio se Kukurelja.

Zanimalo je predstavnike medija pred utakmicu Španija - Češka u Ligi nacija i zbog čega ga ljubitelji fudbala širom Evrope vole.

“Ne znam tačno... Možda zbog mog izgleda i frizure, to prvo privuče pažnju. Srećan sam zbog svega, kako na sportskom planu, tako i u privatnom životu".

1/5 Vidi galeriju Mark Kukurelja Foto: Vitalii Kliuiev / imago sportfotodienst / Profimedia, Profimedia, Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Kukurelja se osvrnuo i na situaciju sa igračima madridskog Reala i adaptaciju na početku sezone, napravivši poređenje sa nacionalnim timom.

Govorio je levi bek i o situaciji u Real Madridu na početku sezone.

"Sve je to proces. U reprezentaciji je okosnica ekipe godinama na okupu, kao i selektor. U Realu su tek počeli sa novim trenerom i rano je za konačne sudove. Početak sezone nije bio onakav kakav su mnogi očekivali, ali ponavljam potrebno je vreme i videćemo dokle će stići", poručio je Kukurelja.

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