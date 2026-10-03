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Legendarni bivši trener Mančester junajteda Ser Aleks Ferguson izjavio je da je bio prestravljen pred povratak na Old Traford, nekoliko meseci nakon što je u maju 2018. godine pretrpeo izliv krvi u mozak, preneli su britanski mediji.

Najtrofejniji trener u istoriji kluba tada je hitno operisan i smešten na intenzivnu negu u bolnici Salford Rojal.

Ferguson je 2021. godine priznao da se plašio da bi mogao da izgubi pamćenje i sposobnost govora, a sada je govorio i o emocijama koje je osećao pred prvi povratak u svečanu ložu stadiona Mančester junajteda.

1/5 Vidi galeriju Aleks Ferguson Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, Mark Pain / Alamy / Alamy / Profimedia, Profimedia

Škot je prisustvovao remiju Junajteda i Vulverhemptona (1:1), manje od četiri meseca nakon izlaska iz bolnice, a u razgovoru za "BBC Breakfast" otkrio je da nije znao kako će navijači reagovati kada ga ponovo vide na stadionu.

"Bio sam prestravljen. Voleo bih da mogu da kažem da sam bio opušten, ali nisam. Nisam znao kakva će biti reakcija. Onda su me najavili i usledio je gromoglasan aplauz. Moja supruga je bila sa mnom i zamalo je zaplakala. Kada smo seli, rekla je: 'Ovo je fantastično'. To je jedna od onih stvari koje pokazuju velikodušnost naših navijača i njihovo poštovanje prema vremenu koje sam proveo u klubu", rekao je Ferguson.

"Osećam se dobro"

Ferguson, koji danas ima 84 godine, i dalje je redovan gost na utakmicama Mančester junajteda na Old Trafordu, a istakao je da se, uprkos svemu što je prošao, oseća dobro.

"Osećam se prilično dobro, uprkos manjim povredama", naveo je Škot.

On je ponovo govorio i o teškom periodu neposredno nakon operacije, kada je izgubio sposobnost govora.

"Izgubio sam glas, nisam mogao da govorim. To je bio zastrašujući trenutak. Sećam se da su unuci došli da me posete, a ja nisam mogao da govorim. Zatim su mi doveli terapeutkinju, koja je počela da mi zadaje vežbe, poput zapisivanja imena ptica, životinja i reka. Tako mi se glas vratio", ispričao je Ferguson.

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